Гигин: задача кандидатов от «Белой Руси» – доказать, что мы отражаем интересы всего населения

Григорий Азаренок, СТВ : Вадим Францевич, ну нагрузки у вас – общество «Знание», Национальная библиотека. И те, кто в курсе, те знают, что депутатство – это ни фига не прикорытник. Это во многом работа почти на общественных началах. Это работа большая, трудная, скрупулезная. Вы почему решили?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Давайте все-таки, чтобы люди наши посмотрят: вот прям тут – депутат! Шахтер – вот это настоящая работа. Все правильно. И наша задача, если народ нас поддержит, кандидатов белорусской партии «Белая Русь» на этих выборах – доказать, что мы отражаем интересы шахтеров, рабочих, колхозников, наших преподавателей, профессуры, бизнесменов, военных – всех. Вот в этом и заключается, наверное, сложность этой работы депутатской. У каждого есть свой округ – примерно у нас 70-80 тысяч избирателей на каждом округе. Это разные люди, люди с разными взглядами. Будут люди, которые за тебя проголосовали, и люди, которые, наверное, проголосовали за другого кандидата. Но ты должен отражать интересы всех, постараться это сделать. Таким образом, мы сможем добиваться гражданского согласия в нашем обществе, выполнять те задачи, на которые ориентируют нас наш национальный лидер Президент Республики Беларусь.

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