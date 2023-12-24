Директор Национальной школы красоты: наша молодёжь берёт пример с Президента!

Григорий Азаренок, СТВ:

С кого молодежь берет пример?

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:

На мой взгляд, основной пример для нашей молодежи – это наш Президент Республики Беларусь. Конечно же, наша молодежь смотрит, какой наш Президент упорный, патриотичный, старательный, ответственный, за всех переживает. Конечно же, мы все, молодежь, хотим быть похожими, подражать и представлять интересы нашей страны, в местных Советах депутатов, в перспективе и в Палате представителей. Ну, и в других государственных органах.

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