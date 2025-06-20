Венгрия очень заинтересована в нашем опыте сооружения БелАЭС – Мороз

Возможность найти потенциальных инвесторов и обсудить новые контракты. Тысячи политиков, топ-менеджеров, бизнесменов и экспертов из 140 стран объединил в эти дни 28-й международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Здесь стартует пленарное заседание, которое, как ожидается, откроется вступительной речью российского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в глобальном диалоге принимает и наша страна. Белорусская делегация ведет активную работу в рамках мероприятия. Так, министр энергетики с докладом выступил на панельной сессии, посвященной роли атомной промышленности. Спикер поделился опытом наших специалистов в строительстве и эксплуатации БелАЭС.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

Состоялись переговоры и с руководителем ПАО «Газпром». Мы провели определенные переговоры с Министерством иностранных дел Венгрии. Венгрия – это страна, которая на настоящий момент эксплуатирует уже атомную станцию «Пакш-1», и на настоящий момент занимается строительством новой станции «Пакш-2». Для Венгрии очень интересен опыт сооружения атомной станции наш, а для нас очень интересен опыт эксплуатации атомной станции в Венгрии. И мы здесь имеем, в первую очередь, такие коммуникации.