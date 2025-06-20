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Венгрия очень заинтересована в нашем опыте сооружения БелАЭС – Мороз

20 июня 2025 11:16
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Возможность найти потенциальных инвесторов и обсудить новые контракты. Тысячи политиков, топ-менеджеров, бизнесменов и экспертов из 140 стран объединил в эти дни 28-й международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Здесь стартует пленарное заседание, которое, как ожидается, откроется вступительной речью российского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия очень заинтересована в нашем опыте сооружения БелАЭС – Мороз-2

Участие в глобальном диалоге принимает и наша страна. Белорусская делегация ведет активную работу в рамках мероприятия. Так, министр энергетики с докладом выступил на панельной сессии, посвященной роли атомной промышленности. Спикер поделился опытом наших специалистов в строительстве и эксплуатации БелАЭС.  

Венгрия очень заинтересована в нашем опыте сооружения БелАЭС – Мороз-4

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
Состоялись переговоры и с руководителем ПАО «Газпром». Мы провели определенные переговоры с Министерством иностранных дел Венгрии. Венгрия – это страна, которая на настоящий момент эксплуатирует уже атомную станцию «Пакш-1», и на настоящий момент занимается строительством новой станции «Пакш-2». Для Венгрии очень интересен опыт сооружения атомной станции наш, а для нас очень интересен опыт эксплуатации атомной станции в Венгрии. И мы здесь имеем, в первую очередь, такие коммуникации.

Венгрия очень заинтересована в нашем опыте сооружения БелАЭС – Мороз-6

Продолжается марафон встреч с представителями регионов. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Александр Рогожник провел переговоры с губернатором Тульской области. Сегодня же достигнуто соглашение о расширении и укреплении сотрудничества между Гомельской и Омской областями.

На Петербургском форуме подписали соглашение о расширении сотрудничества между Гомельской и Омской областями.

# Международное сотрудничество # Денис Мороз

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