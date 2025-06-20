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В Орегоне более 250 протестующих штурмом взяли здание миграционной службы

20 июня 2025 10:53
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Массовые беспорядки, направленные против депортации нелегалов, продолжают сотрясать США. В Орегоне более 250 протестующих штурмом взяли здание миграционной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Орегоне более 250 протестующих штурмом взяли здание миграционной службы-2

По данным властей, демонстранты прорвались в здание и атаковали федеральных служащих. Сообщается, что они поджигали фейерверки и петарды, пытались ослепить офицеров лазером. В ответ правоохранители применили светошумовые гранаты. По меньшей мере 5 человек задержаны, им предъявлены обвинения. 

Напомним, эти беспорядки – лишь часть масштабных протестов против миграционной политики Дональда Трампа. Они начались в США в начале месяца, как мирные демонстрации, но переросли в массовые ожесточенные бои, когда администрация президента распорядилась провести миграционные зачистки, а после – ввести нацгвардию в некоторые штаты для подавления митингов. 

# США # Протесты

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