Массовые беспорядки, направленные против депортации нелегалов, продолжают сотрясать США. В Орегоне более 250 протестующих штурмом взяли здание миграционной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным властей, демонстранты прорвались в здание и атаковали федеральных служащих. Сообщается, что они поджигали фейерверки и петарды, пытались ослепить офицеров лазером. В ответ правоохранители применили светошумовые гранаты. По меньшей мере 5 человек задержаны, им предъявлены обвинения.

Напомним, эти беспорядки – лишь часть масштабных протестов против миграционной политики Дональда Трампа. Они начались в США в начале месяца, как мирные демонстрации, но переросли в массовые ожесточенные бои, когда администрация президента распорядилась провести миграционные зачистки, а после – ввести нацгвардию в некоторые штаты для подавления митингов.