Артём Туров: Беларуси и России очень важно вместе формировать будущее

Артем Туров, заместитель председателя Государственный думы России по делам СНГ:

В тот период, когда практически весь западный мир объединен против России, Беларуси, проводит по факту гибридную войну. Это касается информационной политики, это касается экономической деятельности, это касается тех санкций, которые беспрецедентно введены против наших стран, против наших граждан. Конечно, нам очень важно вместе, рука об руку формировать будущее. У нас есть общая история, общие ценности, которые нас объединяют. У нас много общего в экономике, в гуманитарной сфере. И сейчас очень важно развивать эти отношения в рамках Союзного государства, у нас сейчас реализуются союзные программы, в рамках общей обороны и безопасности, в рамках ОДКБ, ЕАЭС, чтобы появлялись новые точки экономического роста, чтоб выросло благосостояние наших граждан. И, конечно, в сфере политики, политических партий очень важно придерживаться курса, сверять часы. И здесь для нас, как для большинства, партии Президента России, очень важно взаимодействие и работа с партией «Белая Русь».

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