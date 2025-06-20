Город мечты для малышей! Побывали в детском центре профессий

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Песочные замки, миниатюрные гаражи, современный автопарк. Показываем, как любимая игра в машинки становится делом всей жизни, и познакомимся с теми, кто превращает детское «хочу» в «могу». Добро пожаловать в город мечты: здесь малыши знакомятся с миром профессий!

Более 25 электромобилей и десятки игровых локаций! Увлекательных занятий для ребятишек – масса! Пожарные тушат торты, а водители грузовиков везут не уголь, а конфеты! За один день в центре можно примерить на себя разные роли.

Игорь Санконог, сотрудник детского центра профессий: Встречаем детишек с родителями, даем им обувь. Для родителей есть зона для отдыха. Каждый угол детского центра защищен, то есть везде, где можно было бы удариться или получить травму, мы постарались сделать это мягким.

Игорь Санконог:

Даже если ребенок не умеет ездить на электромашинке, проходит 5-7 минут – ребенок притягивается, уже смотрит, что там – нет, обгоняет, смотрит, как идет дорога.

Тут есть интерактивные зоны, в которых нужно, чтобы участвовал именно родитель, то есть помогал с управлением транспортом или помогал выполнить то или иное движение или действие. Очень радует, что многие, особенно папы, активно пытаются принимать участие. Это прикольно!