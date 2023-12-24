Более 25 тысяч человек приняла «Белая Русь» с момента регистрации партии – Басак

Андрей Басак, заместитель председателя белорусской партии «Белая Русь»:

Нас сегодня уже 40 тысяч. Мы напомним, что на 2 мая этого года, когда была партия зарегистрирована, у нас было всего 15 тысяч. Сегодня эта армия наша составляет уже более 40 тысяч человек. Наверное, это говорит уже о том, что партия востребована, нужна. Она объединяет людей, которые готовы своим трудом, своими действиями способствовать планомерному, динамичному развитию страны. Сделать все, положить свои силы, отдать свои силы, навыки и умения для того, чтобы стране становилось лучше. И, конечно же, говорить о том, что наша партия сложилась с мощной уверенностью.

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