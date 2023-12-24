Гендиректор СТВ: справедливость – это самое главное, что должно быть и есть в нашем государстве

Григорий Азаренок, СТВ:

Все ближе и ближе единый день голосования. Все ближе и ближе момент, когда будет формироваться Всебелорусское народное собрание. И вот Президент ориентирует, говорит: это будет другой парламент. Это будет другое Всебелорусское народное собрание. Время выбрало вас. Вы как руководитель республиканского, одного из крупнейших СМИ, чего ждете сейчас от политиков, от депутатов, от тех людей, которые пойдут во власть, берут это знамя на себя?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Ну, в первую очередь, конечно, о тех, кто будут работать в парламенте, хочется живости мысли, отстаивания интересов народа. В том числе и выбирая от нашей партии тех кандидатов, которые будут идти в парламент, мы будем напутствовать именно на то, чтобы они отстаивали интересы наших избирателей. Справедливость – наверное, это самое главное, что должно быть и есть в нашем государстве. Именно справедливость, именно государство для народа. А не для какой-то отдельной прослойки общества. Вот за это мы будем отстаивать наши интересы.

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