Олег Новицкий: «Популярность – это всё-таки не моё»

Юлия Артюх, СТВ: Как вы относитесь к своей популярности? Может, какие-то особенные случаи запали в память?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель: Да нет. Я к ней никак не отношусь. Все-таки в моем характере как-то не очень нравится быть популярным. Это, во-первых, мне накладывает какой-то небольшой дискомфорт, когда нельзя вести себя так, как ты хочешь. А так, как ты должен быть в этот момент, в этом месте в глазах других людей. Поэтому популярность – это все-таки не мое.

Юлия Артюх:

Но вас узнают. И особенно в Беларуси. Как вы реагируете на это?

Олег Новицкий:

Реагирую нормально. Если человек подошел, попросил сфотографироваться, я, естественно, остановлюсь – мы сделаем это. Я не буду от него убегать. Могу поговорить спокойно, если есть время, вкратце что-то рассказать.

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