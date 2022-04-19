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Олег Новицкий: «Популярность – это всё-таки не моё»

19 апреля 2022 13:01
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.

Олег Новицкий: «Популярность – это всё-таки не моё»-1

Юлия Артюх, СТВ:
Как вы относитесь к своей популярности? Может, какие-то особенные случаи запали в память?

Олег Новицкий: «Популярность – это всё-таки не моё»-4

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Да нет. Я к ней никак не отношусь. Все-таки в моем характере как-то не очень нравится быть популярным. Это, во-первых, мне накладывает какой-то небольшой дискомфорт, когда нельзя вести себя так, как ты хочешь. А так, как ты должен быть в этот момент, в этом месте в глазах других людей. Поэтому популярность – это все-таки не мое.

Олег Новицкий: «Популярность – это всё-таки не моё»-7

Юлия Артюх:
Но вас узнают. И особенно в Беларуси. Как вы реагируете на это?

Олег Новицкий:
Реагирую нормально. Если человек подошел, попросил сфотографироваться, я, естественно, остановлюсь – мы сделаем это. Я не буду от него убегать. Могу поговорить спокойно, если есть время, вкратце что-то рассказать.

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# Белорусские космонавты # общество # Юлия Артюх # Олег Новицкий # Фотофакт

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