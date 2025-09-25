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Марков: прошедший год показал, что государство может хорошо взаимодействовать с блогерами

25 сентября 2025 14:17
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Сила в правде! Под таким девизом в Беларуси стартовал II Форум блогеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запланированы пленарное заседание, формат «открытый микрофон», мастер-классы ведущих экспертов в сфере медиа. Три насыщенных дня ждут участников. Прологом творческой работы стала церемония возложения цветов к обелиску в честь героев Великой Отечественной войны.

Марков: прошедший год показал, что государство может хорошо взаимодействовать с блогерами-2

Марат Марков, министр информации Беларуси:
Мы действительно ждем и контента, и взаимодействия. Потому что прошедший год показал, что государство, в данном случае его представляет Министерство, очень хорошо может взаимодействовать с блогерским сообществом. Потому что ценности-то у нас на самом деле очень схожи. Ценности глобальные, основанные на любви к стране, на том, что мы все хотим жить в нормальной, мирной, красивой, замечательной стране и собираться так, а не по другим поводам. Как показала практика, люди, которые сегодня здесь собрались, очень заинтересованы в том, чтобы государство прислушивалось к их мнению. 

В Беларуси стартовал II Форум блогеров – что в программе?

# блогеры # Марат Марков

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