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Смольская и Данилов стали победителями масс-стартов в ЧБ по летнему биатлону

25 сентября 2025 14:14
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Гонки с массовым стартом завершили соревновательную программу чемпионата Беларуси по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

У женщин статус фаворита подтвердила Динара Смольская. После триумфа в спринте ей не было равных и в масс-старте. Серебро завоевала Анна Сола, уступившая победительнице 50 секунд, бронза у Ксении Воробей. У мужчин в отсутствие приболевшего Антона Смольского, равных не было Степану Данилову, который на финише на 6 секунд опередил Дмитрия Лазовского. На третью ступень пьедестала поднялся Александр Голяк. Программу чемпионата страны завершал мужской масс-старт. Победу в гонке одержал Степан Данилов, который на финише на шесть секунд опередил бронзового призера спринта Дмитрия Лазовского. Третье место с отставанием в 24 секунды занял молодой Александр Голяк. 

Смольская и Данилов стали победителями масс-стартов в ЧБ по летнему биатлону-2

Степан Данилов, победитель масс-старта летнего чемпионата Беларуси по биатлону:
На последнем рубеже было немножко волнительно стрелять. Первых два выстрела я делал долго, выцеливал, потому что надолго задержал дыхание, и нужно было его восстановить. И последних три я уже закрыл спокойно. Увидев, что Дмитрий промазал два раза, я думал, что это мой шанс, который никак упустить нельзя сегодня.

# Биатлон

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