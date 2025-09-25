Смольская и Данилов стали победителями масс-стартов в ЧБ по летнему биатлону

Гонки с массовым стартом завершили соревновательную программу чемпионата Беларуси по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У женщин статус фаворита подтвердила Динара Смольская. После триумфа в спринте ей не было равных и в масс-старте. Серебро завоевала Анна Сола, уступившая победительнице 50 секунд, бронза у Ксении Воробей. У мужчин в отсутствие приболевшего Антона Смольского, равных не было Степану Данилову, который на финише на 6 секунд опередил Дмитрия Лазовского. На третью ступень пьедестала поднялся Александр Голяк. Программу чемпионата страны завершал мужской масс-старт. Победу в гонке одержал Степан Данилов, который на финише на шесть секунд опередил бронзового призера спринта Дмитрия Лазовского. Третье место с отставанием в 24 секунды занял молодой Александр Голяк.