Из Беларуси в Турцию начали летать чартерные рейсы

Новости Беларуси. Минский аэропорт дал старт чартерной программе в Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Анталию вылетели 184 пассажира.

До конца апреля запланировано еще четыре рейса. Далее частоту планируют увеличить. С середины мая, ближе к началу сезона отдыха у моря Belavia планирует летать в Анталию ежедневно. В июне в планах туроператоров также запустить чартеры в Бодрум, Мармарис и Кушадасы.