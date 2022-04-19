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Из Беларуси в Турцию начали летать чартерные рейсы

19 апреля 2022 12:47
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Новости Беларуси. Минский аэропорт дал старт чартерной программе в Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Анталию вылетели 184 пассажира.  

Из Беларуси в Турцию начали летать чартерные рейсы-1

До конца апреля запланировано еще четыре рейса. Далее частоту планируют увеличить. С середины мая, ближе к началу сезона отдыха у моря Belavia планирует летать в Анталию ежедневно. В июне в планах туроператоров также запустить чартеры в Бодрум, Мармарис и Кушадасы. 

# Беларусь-Турция # общество # Фотофакт

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