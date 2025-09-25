Аграрии Минской области планируют намолотить почти 800 тыс. тонн кукурузы на зерно

Плюс к весомому хлебному караваю. Аграрии Минской области планируют намолотить почти 800 тысяч тонн кукурузы на зерно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Задача – убрать порядка 150 тысяч гектаров.

С учетом холодной весны и неблагоприятной погоды летом отставание в росте культуры составляет до двух-трех недель. Поэтому початки только достигли зрелости. В сельхозфилиале «Фалько-Агро» под кукурузу отвели 2 600 гектаров. Из них больше половины на зеленый корм, остальное – зерно. Работы на полях ведутся ежедневно, задействовано три кормоуборочных комбайна и 12 единиц техники на отвозке.

Максим Лаптенок, директор филиала «Фалько-Агро» агрокомбината «Дзержинский»:

Параллельно ведутся работы по севу: это вспашка, внесение удобрений, культивация. Зяблевую вспашку на следующей неделе начнем. В основном у нас озимые зерновые – это пшеница (1 450 гектар), тритикале – 370 и озимый ячмень на площади 300 гектар.