В начале октября стартует массовая вакцинация против гриппа

В октябре ожидается рост заболеваемости ОРВИ. Поэтому сейчас время, когда стоит позаботиться о профилактике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все организации здравоохранения готовятся к прививочной кампании. В медучреждения Минской области также скоро поступят вакцины против гриппа. В первую очередь сделать прививку рекомендуют беременным, детям в возрасте до 3 лет, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Также вакцинацию в числе первых проходят работники образования, здравоохранения и социальной сферы.