В начале октября стартует массовая вакцинация против гриппа

В октябре ожидается рост заболеваемости ОРВИ. Поэтому сейчас время, когда стоит позаботиться о профилактике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Все организации здравоохранения готовятся к прививочной кампании. В медучреждения Минской области также скоро поступят вакцины против гриппа. В первую очередь сделать прививку рекомендуют беременным, детям в возрасте до 3 лет, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Также вакцинацию в числе первых проходят работники образования, здравоохранения и социальной сферы.
Татьяна Стельмах, главный санитарный врач Смолевичского района:
В Смолевичском районе в ходе кампании 2025 года планируется привить против гриппа не менее 10 % населения, что составляет 5 497 человек. Из них за счет средств республиканского бюджета – 2 180 человек. Что составляет 4,2 % населения. За счет местного бюджета и внебюджетных средств – 3 317 человек. Проводим информирование населения, рассказываем о важности вакцинации.
Вакцинация – простой, безопасный и эффективный способ защиты от инфекции. Прививка позволяет сформировать индивидуальную защиту, предупредить возникновение заболевания и его тяжелое течение в случае, если человек заболеет.