«Умение дружить растёт вместе с ребёнком». В каком возрасте дети начинают социализироваться?

Родители несомненно счастливы, когда их сын или дочь находится в кругу хороших друзей и отлично ладит со сверстниками. Но для начала стоит разобраться, что ребенок вкладывает в понятие «дружба», ведь на каждом этапе взросления оно разное.

Александра Морозова, клинический психолог, педагог-психолог:

Умение дружить растет вместе с ребенком. Если говорить о возрасте примерно 2-3 лет, то потребность в общении со сверстниками практически отсутствует. С 3 до 7, когда у ребенка ведущий вид деятельности сюжетно-ролевая игра, тогда уже формируется потребность в общении, уважении, признании.

На качество общения с друзьями влияют внутрисемейные отношения. Если дома ценят мнение ребенка, то и в общении со сверстниками он будет стремиться к подобному обращению. Если же в семье его не слушают и не пытаются понять, то с ровесниками взаимоотношения не выстроятся. Александра Морозова:

Довольно интересный возрастной период – это с 7 до 11 лет. Дружба не требует глубокого понимания и принятия интересов своего приятеля. Тщательно наблюдайте за поведением вашего чада. Причина стеснительности кроется в низкой самооценке ребенка и неумении правильно взаимодействовать в коллективе.

Александра Морозова:

Ошибочно думать, что у интровертов отсутствует потребность в общении, им просто для этого требуется немного больше усилий и энергии, чтобы выстраивать коммуникацию. Еще одна причина – неумение справляться со своими отрицательными чувствами. Обычно ведут себя агрессивно те дети, которые сами испытывают сильные страхи.

Александра Морозова:

С 11 до 15 лет роль сочувствия и взаимопонимания усиливается. Но у подростков довольно много идеализации. Они считают, что друг – это какой-то супермен. Поэтому довольно болезненно воспринимается разрыв дружеских отношений. А вот юность уже считается привилегированным возрастом дружбы. Чаще всего друга характеризуют как человека, с которым должно быть легко. Быть может, именно по этой легкости мы и узнаем своих будущий друзей. А как справляется с трудностями новое поколение и что для них значит дружба?

Дмитрий Сацевич, учащийся 10-го класса:

Мальчика друга ты выбираешь, потому что ты с ним посмеялся с чего-то. Вот вы с ним посмеялись – и все, вы друзья до конца жизни будете.

Арина Сливинская, учащаяся 10-го класса:

Чтобы человек тебя не бросил, всегда мог поддержать в любой момент, всегда был рядом.

Алина Наджари, учащаяся 9-го класса:

Ссоры естественно были, но они в основном решались. Каждый человек имеет свое мнение и какие-то взгляды на жизнь. Компромисс. Самое, мне кажется, простое решение.

Полина Новикова, учащаяся 10-го класса:

Мне в этом году пришлось сменить место обучения. Здесь меня прекрасно приняли. Наверное, главное – это поддержка. Очень часто дети бояться посвящать в свои проблемы взрослых, именно поэтому родители должны быть островком стабильности: стараться понять ребенка, говорить с ним о его чувствах и настроении. В школах все новички проходят индивидуальные консультации у психолога, это не говорит о наличии проблем, а помогает адаптироваться в новых условиях.