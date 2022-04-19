«Умение дружить растёт вместе с ребёнком». В каком возрасте дети начинают социализироваться?

Родители несомненно счастливы, когда их сын или дочь находится в кругу хороших друзей и отлично ладит со сверстниками. Но для начала стоит разобраться, что ребенок вкладывает в понятие «дружба», ведь на каждом этапе взросления оно разное.
Родители несомненно счастливы, когда их сын или дочь находится в кругу хороших друзей и отлично ладит со сверстниками. Но для начала стоит разобраться, что ребенок вкладывает в понятие «дружба», ведь на каждом этапе взросления оно разное.
Александра Морозова, клинический психолог, педагог-психолог:
Умение дружить растет вместе с ребенком. Если говорить о возрасте примерно 2-3 лет, то потребность в общении со сверстниками практически отсутствует. С 3 до 7, когда у ребенка ведущий вид деятельности сюжетно-ролевая игра, тогда уже формируется потребность в общении, уважении, признании.
На качество общения с друзьями влияют внутрисемейные отношения. Если дома ценят мнение ребенка, то и в общении со сверстниками он будет стремиться к подобному обращению. Если же в семье его не слушают и не пытаются понять, то с ровесниками взаимоотношения не выстроятся.
Александра Морозова:
Довольно интересный возрастной период – это с 7 до 11 лет. Дружба не требует глубокого понимания и принятия интересов своего приятеля.
Тщательно наблюдайте за поведением вашего чада. Причина стеснительности кроется в низкой самооценке ребенка и неумении правильно взаимодействовать в коллективе.
Александра Морозова:
Ошибочно думать, что у интровертов отсутствует потребность в общении, им просто для этого требуется немного больше усилий и энергии, чтобы выстраивать коммуникацию.
Еще одна причина – неумение справляться со своими отрицательными чувствами. Обычно ведут себя агрессивно те дети, которые сами испытывают сильные страхи.
Александра Морозова:
С 11 до 15 лет роль сочувствия и взаимопонимания усиливается. Но у подростков довольно много идеализации. Они считают, что друг – это какой-то супермен. Поэтому довольно болезненно воспринимается разрыв дружеских отношений. А вот юность уже считается привилегированным возрастом дружбы.
Чаще всего друга характеризуют как человека, с которым должно быть легко. Быть может, именно по этой легкости мы и узнаем своих будущий друзей. А как справляется с трудностями новое поколение и что для них значит дружба?
Дмитрий Сацевич, учащийся 10-го класса:
Мальчика друга ты выбираешь, потому что ты с ним посмеялся с чего-то. Вот вы с ним посмеялись – и все, вы друзья до конца жизни будете.
Арина Сливинская, учащаяся 10-го класса:
Чтобы человек тебя не бросил, всегда мог поддержать в любой момент, всегда был рядом.
Алина Наджари, учащаяся 9-го класса:
Ссоры естественно были, но они в основном решались. Каждый человек имеет свое мнение и какие-то взгляды на жизнь. Компромисс. Самое, мне кажется, простое решение.
Полина Новикова, учащаяся 10-го класса:
Мне в этом году пришлось сменить место обучения. Здесь меня прекрасно приняли. Наверное, главное – это поддержка.
Очень часто дети бояться посвящать в свои проблемы взрослых, именно поэтому родители должны быть островком стабильности: стараться понять ребенка, говорить с ним о его чувствах и настроении. В школах все новички проходят индивидуальные консультации у психолога, это не говорит о наличии проблем, а помогает адаптироваться в новых условиях.
Галина Гузовская, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 21 имени Н.Ф. Гастелло г. Минска:
У нас работает СППС служба. Проводятся различные виды анкетирования, мониторинги. Надо грамотно подставить детям плечо помощи. Сегодня в учреждении образования создана служба медиации. Только в комплексе ученик-педагог-родитель мы способны помогать формированию гармоничной личности.