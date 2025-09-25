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Александра Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Пекине

25 сентября 2025 14:13
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Александра Саснович вышла во второй круг престижного теннисного турнира в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 1/64 финала белоруска встречалась с индонезийкой Джанис Тьен. В первом сете Саснович вела с брейком, но позволила сопернице не только отыграться, но и взять верх на тай-брейке. Вторая партия в напряженной борьбе осталась за белорусской – 7:5. В решающем сете Саснович превзошла Тьен во всех игровых компонентах, победив 6:1. Следующей соперницей Саснович, занимающей в рейтинге 130-е место, станет 14 ракетка мира, полуфиналистка недавнего Открытого чемпионата США, японка Наоми Осака. Напомним, в основную сетку турнира в Пекине Саснович вышла после двух побед в квалификации.

# Александра Саснович # Теннис

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