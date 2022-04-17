«Экипаж вмешивается в работу системы только в самых экстренных ситуациях». Чем отличается управление самолётом и ракетой

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Юлия Артюх, СТВ:
В космонавтике, наверное, присутствует дефицит опытных космонавтов или все-таки хватает специалистов?
Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Нет, почему. У нас дефицита нет. У нас регулярные наборы, то есть у нас есть какая-то категория людей, уже имевших опыт космического полета: один-два-три полета. У кого-то четыре, допустим. Есть такие ребята, которые стоят на подготовке к первому полету, и есть такие, которые только пришли в отряд космонавтов и начинают, так сказать, с азов изучать.
Юлия Артюх:
Расскажите, пожалуйста, о вашем первом полете: что было, какие ощущения? Это же большое отличие, как вы сказали, нежели летать на самолетах.
Олег Новицкий:
Да, это разные абсолютно вещи. Когда ты летишь в самолете, ты сам управляешь летательным аппаратом и ожидаешь, какие перегрузки или какие-то воздействия на организм будут, какую задачу ты выполняешь. Ты можешь сразу видеть результаты своей работы на земле. Полет на космической ракете совершенно другая вещь, поскольку вся система управления построена на автоматике. Экипаж вмешивается в работу системы только в самых экстренных ситуациях. Поэтому в процессе выведения или процессе спуска мы в основном только отслеживаем работу всех систем корабля, сбор документации и, соответственно, командир и члены экипажа должны иметь возможность распознать начало какой-то нештатной ситуации, вовремя вмешаться, чтобы, во-первых, спасти жизнь экипажа, спасти корабль, спасти программу полета. Вот в таком плане.
Юлия Артюх:
Каких-то экстренных ситуаций не было в полете?
Олег Новицкий:
Всегда есть какие-то нештатные ситуации. Скажем так, что критических не было. Все то, что мы, допустим, изучали на Земле, мы прекрасно понимали, как из этого выходить. Будь то российские члены экипажа или были ситуации, когда нужно было работать всем составом станции, включая всех наших партнеров, – это мы также изучаем при подготовке как в России, так и в Америке, в Европе, в Японии. То есть мы ездим по всем этим странам, чьи системы представлены на борту Международной космической станции, тренируемся, чтобы мы могли работать в любом модуле абсолютно спокойно. Точно так же все партнеры приезжают в Звездный Городок для подготовки на российском сегменте.
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