«Экипаж вмешивается в работу системы только в самых экстренных ситуациях». Чем отличается управление самолётом и ракетой

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.

Юлия Артюх, СТВ:

В космонавтике, наверное, присутствует дефицит опытных космонавтов или все-таки хватает специалистов?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:

Нет, почему. У нас дефицита нет. У нас регулярные наборы, то есть у нас есть какая-то категория людей, уже имевших опыт космического полета: один-два-три полета. У кого-то четыре, допустим. Есть такие ребята, которые стоят на подготовке к первому полету, и есть такие, которые только пришли в отряд космонавтов и начинают, так сказать, с азов изучать.

Юлия Артюх:

Расскажите, пожалуйста, о вашем первом полете: что было, какие ощущения? Это же большое отличие, как вы сказали, нежели летать на самолетах.