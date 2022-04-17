Санкции, ядерное оружие и его применение. Что происходит на глобальном уровне? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. О мирном и не мирном атоме 18 апреля речь пойдет на площадке ток-шоу « По существу », сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что происходит на глобальном уровне энергосистем? Как санкции влияют на энергетическую независимость, а, возможно, и зависимость? Почему строительство АЭС в Беларуси – это другое и кто мировой лидер по количеству станций на страну? Не обойдут стороной и самый волнующий вопрос – ядерное оружия и его применение. В студии Алена Сырова и Кирилл Казаков соберут гостей из разных сфер энергетического влияния. Из инсайтов: будет и эксперт, обладающий сверхзнаниями в стратегической обороне.