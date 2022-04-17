Прямой эфир

Санкции, ядерное оружие и его применение. Что происходит на глобальном уровне? Анонс ток-шоу «По существу»

17 апреля 2022 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О мирном и не мирном атоме 18 апреля речь пойдет на площадке ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Санкции, ядерное оружие и его применение. Что происходит на глобальном уровне? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Что происходит на глобальном уровне энергосистем? Как санкции влияют на энергетическую независимость, а, возможно, и зависимость? Почему строительство АЭС в Беларуси – это другое и кто мировой лидер по количеству станций на страну? Не обойдут стороной и самый волнующий вопрос – ядерное оружия и его применение. В студии Алена Сырова и Кирилл Казаков соберут гостей из разных сфер энергетического влияния. Из инсайтов: будет и эксперт, обладающий сверхзнаниями в стратегической обороне.

Присоединяйтесь к разговору, как всегда, в прямом эфире СТВ в 18.30.

# Санкции # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Резонанс недели. Почему в Беларуси выросла цена на сахар?
17 апреля 2022 17:32

Резонанс недели. Почему в Беларуси выросла цена на сахар?

С высоты 700 км можно будет различить лобовое стекло автомобиля! Вот какой спутник делают учёные Беларуси и России
17 апреля 2022 17:30

С высоты 700 км можно будет различить лобовое стекло автомобиля! Вот какой спутник делают учёные Беларуси и России

Глава «Роскосмоса»: белорусский космонавт будет готовиться в Звёздном городке, но это не благотворительность
17 апреля 2022 17:27

Глава «Роскосмоса»: белорусский космонавт будет готовиться в Звёздном городке, но это не благотворительность