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Резонанс недели. Почему в Беларуси выросла цена на сахар?

17 апреля 2022 17:32
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Новости Беларуси. Цена на этот товар не менялась более 5 лет. Речь пойдет о сахаре. С 15 апреля стоимость килограмма сладкого песка выросла на 60 копеек и составила 2,5 рубля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Резонанс недели. Почему в Беларуси выросла цена на сахар?-1

В Сети эта тема сразу стала резонансной. Но вопреки предположениям скептиков, подорожание вызвано не дефицитом товара на внутреннем рынке, с этим как раз все в порядке. Изменение цены – мера превентивная, чтобы не допустить массового вывоза продукта за рубеж – там цены в разы выше. К примеру, в России сахар стоит в два раза дороже, чем в Беларуси.  

Резонанс недели. Почему в Беларуси выросла цена на сахар?-4

Игорь Болтромеюк, генеральный директор Жабинковского сахарного завода:  
Такой рост цен был обусловлен объективными причинами: в связи с тем, что в Беларуси сахар самый дешевый по сравнению с ценами на сахар в сопредельных государствах. Когда наш товар был в разряде социально значимых, в мире везде росли цены на сахар, а у нас держали. И этот диспаритет цен, который произошел, что наш сахар сейчас в два раза дешевле, чем в Российской Федерации. Это и вызвало нездоровый покупательский спрос, как в Могилеве, Витебске, Гомеле. Это все туда вывозится, в Российскую Федерацию.  

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Резонанс недели. Почему в Беларуси выросла цена на сахар?-7

В Беларуси работает четыре сахарных предприятия. Суммарное суточное производство составляет около 5 000 тонн. Такие объемы позволяют полностью обеспечить не только потребность нашей страны, но и поставлять продукцию на экспорт.  

Резонанс недели. Почему в Беларуси выросла цена на сахар?-10

Игорь Болтромеюк:  
Сегодня завод работает в обычном штатном режиме. Завод обеспечит наших партнеров, с кем у нас заключены договора, сахаром в полном объеме до начала нового сезона.  

# Продукты питания # общество # Игорь Болтромеюк # Ольга Коршун # Фотофакт

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