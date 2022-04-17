Резонанс недели. Почему в Беларуси выросла цена на сахар?

Новости Беларуси. Цена на этот товар не менялась более 5 лет. Речь пойдет о сахаре. С 15 апреля стоимость килограмма сладкого песка выросла на 60 копеек и составила 2,5 рубля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Сети эта тема сразу стала резонансной. Но вопреки предположениям скептиков, подорожание вызвано не дефицитом товара на внутреннем рынке, с этим как раз все в порядке. Изменение цены – мера превентивная, чтобы не допустить массового вывоза продукта за рубеж – там цены в разы выше. К примеру, в России сахар стоит в два раза дороже, чем в Беларуси.

Игорь Болтромеюк, генеральный директор Жабинковского сахарного завода:

Такой рост цен был обусловлен объективными причинами: в связи с тем, что в Беларуси сахар самый дешевый по сравнению с ценами на сахар в сопредельных государствах. Когда наш товар был в разряде социально значимых, в мире везде росли цены на сахар, а у нас держали. И этот диспаритет цен, который произошел, что наш сахар сейчас в два раза дешевле, чем в Российской Федерации. Это и вызвало нездоровый покупательский спрос, как в Могилеве, Витебске, Гомеле. Это все туда вывозится, в Российскую Федерацию. Роман Головченко: «Во многом инфляция носит психологический характер». Подробнее здесь.

В Беларуси работает четыре сахарных предприятия. Суммарное суточное производство составляет около 5 000 тонн. Такие объемы позволяют полностью обеспечить не только потребность нашей страны, но и поставлять продукцию на экспорт.