«Я патриот своей земли». Олег Новицкий высказался о ситуации в Украине

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель.

Юлия Артюх, СТВ:

Вы воевали и видели, как рушится мир. Потом вы оказались сверху и увидели, как хрупка наша планета. Через призму этого, как вы видите события в Украине, откинув политику, просто ваши эмоции?