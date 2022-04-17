«Я патриот своей земли». Олег Новицкий высказался о ситуации в Украине

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель.
Юлия Артюх, СТВ:
Вы воевали и видели, как рушится мир. Потом вы оказались сверху и увидели, как хрупка наша планета. Через призму этого, как вы видите события в Украине, откинув политику, просто ваши эмоции?
Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Я, наверное, на ваш вопрос отвечу очень коротко. Во-первых, я военнослужащий, хоть и в запасе. Я привык и буду всегда выполнять приказы верховного главнокомандующего. И, во-вторых, я патриот своей земли.
Юлия Артюх:
На фоне всех этих событий отношения с коллегами не изменились?
Олег Новицкий:
Нет. Я считаю, что это очень хорошо, поскольку все мы профессионалы, и когда на станции работают длительный период времени представители разных государств, разных наций, даже конфессий, это нам не мешает нормально общаться. И мы, естественно, далеки от политических вопросов, поскольку мы находимся где-то полгода в замкнутом пространстве с одним и тем же коллективом людей, поэтому наша задача именно отработать свою программу. Более того, многие нештатные ситуации, очень сложные, они задействованы на весь коллектив, на весь экипаж, поэтому там не до распрей и, естественно, каждый из нас понимает, что мы должны работать только вместе. И только тогда у нас будет успешная экспедиция, безаварийная, без потерь. По-другому мы жить не можем на орбите.
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