Олег Гайдукевич: задача ВНС – защита от новых Горбачёвых и Ельциных

Олег Гайдукевич, депутат парламента, лидер ЛДПБ, делегат ВНС:

У нас впервые Всебелорусское народное собрание в этом году уже было как конституционный орган, высший орган представительной власти. То есть это на самом деле такое народное вече, если говорить по-славянски, где собрались люди со всех регионов страны, не только политики, простые труженики села, врачи, учителя. То есть это такое народное вещи, срез белорусского общества. И задача Всебелорусского народного собрания для тех, кто может быть не в курсе, – это определение стратегического курса страны. А еще защита от новых Горбачевых и Ельциных. Мы очень переживаем и думаем, что будет со страной через 10, 15, 20, 30 лет, 50. Мы очень не хотим потом, чтобы когда-нибудь кто-то захотел поменять, вопреки воле народа тот курс, которым мы идем уже с нашим Президентом на протяжении более 30 лет. Это воля народа. И нынешний Президент ее осуществляет. А что через 50 лет будет?

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот придет кто-нибудь и скажет: а я хочу в Европу.

Олег Гайдукевич:

А я хочу в Европу, а я хочу продать все белорусские предприятия, а я хочу выйти из союза с Россией, а я хочу отказаться от русского языка. Мы же видели, как это все происходило в Украине. Разве народ в 1991-м году украинский хотел этого? Нет, этого хотело 5 %, меньшинство.

Григорий Азаренок, СТВ:

В 19-м выбрали Зеленского, который стоял на коленях и кричал...

Олег Гайдукевич:

Было бы в Украине вот такое Всебелорусское народное собрание, как у нас, может быть, удалось бы остановить этот развал страны и предательство. И второй момент, который очень важный, – это то, что Всебелорусское народное собрание – это еще площадка для диалога, чтобы судьба страны никогда не решалась на улице. Мы помним, что хотели сделать в 2020 году. Слава богу, что страна устояла благодаря Президенту, силовикам. И чтобы никогда такого не было, вот она площадка для диалога – Всебелорусское народное собрание. Пожалуйста, дискутируйте, принимайте решения, но цивилизованно, эволюционно, спокойно, нормально. Поэтому событие историческое.

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