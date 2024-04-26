Прямой эфир

Этой болезнью страдают многие офисные работники. Как лечится туннельный синдром?

26 апреля 2024 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Туннельный синдром считается одной из самых распространенных неврологических патологий. Появляется он на фоне межмышечного, межкостного и межсухожильного защемления срединного нерва в запястье.

Этой болезнью страдают многие офисные работники. Как лечится туннельный синдром?-1

Дина Голод, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «Мерси»:
85 % туннельных синдромов приходятся на поражения в верхних конечностях. При туннельном синдроме пациентов беспокоят боли, чувство онемения, жжения по ходу нервных стволов. При более запущенных стадиях – похудение и нарушение функции конечности.

Причиной развития туннельного синдрома считаются повышенные физические нагрузки на руки и анатомические особенности. Раньше такой недуг называли синдром машиниста. Сегодня с развитием информационных технологий он более известен как болезнь офисных работников. Проявляется недуг у специалистов, чья деятельность связана с монотонной статической нагрузкой на руки и сгибательно-разгибательными движениями пальцев.

Дина Голод:
Наиболее распространенным является синдром запястного канала. Это поражение срединного нерва на уровне запястья. Проявляется болями, чувством онемения, жжения. Боли часто носят ночной характер по ходу срединного нерва. Это первые три пальца кисти и медиальная половинка четвертого пальца. На втором месте по частоте встречаемости находится синдром кубитального канала. Это поражение локтевого нерва на уровне локтевого сустава, проявляется болями в латеральной половине четвертого пальца и мизинца. В более запущенных стадиях кисть пациента приобретает форму когтистой лапы. То есть пациент не может в полном объеме разогнуть мизинец.

Этой болезнью страдают многие офисные работники. Как лечится туннельный синдром?-4

Третье место занимает синдром спирального канала. Это поражение лучевого нерва на уровне средней трети плеча. Чаще всего оно обусловлено его сдавливанием во время сна. В группу риска здесь попадают влюбленные пары, которые привыкли спать в обнимку, когда голова партнера лежит на плече. После такого положения сложно поднять кисть руки и удерживать в ней предметы.

Дина Голод:
Чтобы поставить диагноз, проводим ряд исследований: УЗИ и электронейромиография. УЗИ обязательно должно выполняться на аппаратах экспертного класса, высокочастотными датчиками. Так как очень важно качество визуализации и разрешение аппарата. Оно позволяет увидеть структуру нерва, четкость и ровность его контуров, оценить его эхогенность.

В качестве профилактики специалисты советуют делать перерыв в работе каждый час и делать разминку рук. Также не менее важно правильно организовать свое рабочее место. Кресло должно быть эргономичным и иметь подлокотники, а кисть руки лежать на столе, а не висеть в воздухе.

Этой болезнью страдают многие офисные работники. Как лечится туннельный синдром?-7

Наталия Чечик, врач-невролог медицинского центра «Мерси»:
Лечение туннельного синдрома есть двух видов. Сначала консервативное лечение – применение медикаментов. И физиотерапевтическое лечение, которое направлено на снижение отечности, восстановление структуры нерва, снижение воспаления.

Это может быть магнитотерапия, дарсонваль, контрастные ванночки и иглорефлексотерапия – все, что направлено на уменьшение болевого синдрома и снижения отека.

Наталия Чечик:
Самый действенный метод – это блокада болевого синдрома, введение препаратов вокруг нерва. Отслоение от окружающих его тканей путем введения лекарств, высвобождение нерва. К хирургическому лечению показан длительный болевой синдром, длительное сдавливание нерва, отсутствие эффекта от консервативной терапии, нарушение функций конечности, нарушение чувствительности. Прежде всего мы делаем УЗИ нервного ствола, смотрим уровень поражения, затем делаем электронейромиографию, смотрим состояние нерва и отправляем пациента к нейрохирургу.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Что делать при резком снижении артериального давления? Врач рассказала о гипотензии
26 апреля 2024 14:43

Что делать при резком снижении артериального давления? Врач рассказала о гипотензии

Тезисы Президента, впечатления делегатов – телеверсию ВНС готовит канал «Беларусь-1»
26 апреля 2024 14:21

Тезисы Президента, впечатления делегатов – телеверсию ВНС готовит канал «Беларусь-1»

Что изменится в работе ИП в 2024 году? Большой разговор со Светланой Кожекиной
26 апреля 2024 14:19

Что изменится в работе ИП в 2024 году? Большой разговор со Светланой Кожекиной

Какие городские сферы нуждаются в дополнительном финансировании? Мнение
26 апреля 2024 14:15

Какие городские сферы нуждаются в дополнительном финансировании? Мнение

Как новшества в законе упростят работу бизнесменов? Узнали у депутата Мингорсовета
26 апреля 2024 14:10

Как новшества в законе упростят работу бизнесменов? Узнали у депутата Мингорсовета

От аренды офиса до юридических консультаций – как бизнес-инкубаторы помогают начинающим компаниям?
26 апреля 2024 14:07

От аренды офиса до юридических консультаций – как бизнес-инкубаторы помогают начинающим компаниям?

В НАН Беларуси прошла встреча с Мариной Василевской и Анастасией Ленковой
26 апреля 2024 13:46

В НАН Беларуси прошла встреча с Мариной Василевской и Анастасией Ленковой

В Минске чествуют ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы
26 апреля 2024 13:46

В Минске чествуют ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы

Стартовал проект «Молодёжный сход» – какие темы на повестке?
26 апреля 2024 13:35

Стартовал проект «Молодёжный сход» – какие темы на повестке?

Храм построен без единого гвоздя! Узнали историю святыни в агрогородке Блонь
26 апреля 2024 12:37

Храм построен без единого гвоздя! Узнали историю святыни в агрогородке Блонь

«Комплексный уход». Какую соцподдержку в Беларуси оказывают пожилым?
26 апреля 2024 12:18

«Комплексный уход». Какую соцподдержку в Беларуси оказывают пожилым?

Где в Беларуси делают мозаику из смальты и создают витражи? Показываем необычные изделия
26 апреля 2024 12:13

Где в Беларуси делают мозаику из смальты и создают витражи? Показываем необычные изделия