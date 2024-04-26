Этой болезнью страдают многие офисные работники. Как лечится туннельный синдром?

Туннельный синдром считается одной из самых распространенных неврологических патологий. Появляется он на фоне межмышечного, межкостного и межсухожильного защемления срединного нерва в запястье.
Туннельный синдром считается одной из самых распространенных неврологических патологий. Появляется он на фоне межмышечного, межкостного и межсухожильного защемления срединного нерва в запястье.
Дина Голод, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «Мерси»:
85 % туннельных синдромов приходятся на поражения в верхних конечностях. При туннельном синдроме пациентов беспокоят боли, чувство онемения, жжения по ходу нервных стволов. При более запущенных стадиях – похудение и нарушение функции конечности.
Причиной развития туннельного синдрома считаются повышенные физические нагрузки на руки и анатомические особенности. Раньше такой недуг называли синдром машиниста. Сегодня с развитием информационных технологий он более известен как болезнь офисных работников. Проявляется недуг у специалистов, чья деятельность связана с монотонной статической нагрузкой на руки и сгибательно-разгибательными движениями пальцев.
Дина Голод:
Наиболее распространенным является синдром запястного канала. Это поражение срединного нерва на уровне запястья. Проявляется болями, чувством онемения, жжения. Боли часто носят ночной характер по ходу срединного нерва. Это первые три пальца кисти и медиальная половинка четвертого пальца. На втором месте по частоте встречаемости находится синдром кубитального канала. Это поражение локтевого нерва на уровне локтевого сустава, проявляется болями в латеральной половине четвертого пальца и мизинца. В более запущенных стадиях кисть пациента приобретает форму когтистой лапы. То есть пациент не может в полном объеме разогнуть мизинец.
Третье место занимает синдром спирального канала. Это поражение лучевого нерва на уровне средней трети плеча. Чаще всего оно обусловлено его сдавливанием во время сна. В группу риска здесь попадают влюбленные пары, которые привыкли спать в обнимку, когда голова партнера лежит на плече. После такого положения сложно поднять кисть руки и удерживать в ней предметы.
Дина Голод:
Чтобы поставить диагноз, проводим ряд исследований: УЗИ и электронейромиография. УЗИ обязательно должно выполняться на аппаратах экспертного класса, высокочастотными датчиками. Так как очень важно качество визуализации и разрешение аппарата. Оно позволяет увидеть структуру нерва, четкость и ровность его контуров, оценить его эхогенность.
В качестве профилактики специалисты советуют делать перерыв в работе каждый час и делать разминку рук. Также не менее важно правильно организовать свое рабочее место. Кресло должно быть эргономичным и иметь подлокотники, а кисть руки лежать на столе, а не висеть в воздухе.
Наталия Чечик, врач-невролог медицинского центра «Мерси»:
Лечение туннельного синдрома есть двух видов. Сначала консервативное лечение – применение медикаментов. И физиотерапевтическое лечение, которое направлено на снижение отечности, восстановление структуры нерва, снижение воспаления.
Это может быть магнитотерапия, дарсонваль, контрастные ванночки и иглорефлексотерапия – все, что направлено на уменьшение болевого синдрома и снижения отека.
Наталия Чечик:
Самый действенный метод – это блокада болевого синдрома, введение препаратов вокруг нерва. Отслоение от окружающих его тканей путем введения лекарств, высвобождение нерва. К хирургическому лечению показан длительный болевой синдром, длительное сдавливание нерва, отсутствие эффекта от консервативной терапии, нарушение функций конечности, нарушение чувствительности. Прежде всего мы делаем УЗИ нервного ствола, смотрим уровень поражения, затем делаем электронейромиографию, смотрим состояние нерва и отправляем пациента к нейрохирургу.
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