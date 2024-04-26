Этой болезнью страдают многие офисные работники. Как лечится туннельный синдром?

Туннельный синдром считается одной из самых распространенных неврологических патологий. Появляется он на фоне межмышечного, межкостного и межсухожильного защемления срединного нерва в запястье.

Дина Голод, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «Мерси»:

85 % туннельных синдромов приходятся на поражения в верхних конечностях. При туннельном синдроме пациентов беспокоят боли, чувство онемения, жжения по ходу нервных стволов. При более запущенных стадиях – похудение и нарушение функции конечности.

Причиной развития туннельного синдрома считаются повышенные физические нагрузки на руки и анатомические особенности. Раньше такой недуг называли синдром машиниста. Сегодня с развитием информационных технологий он более известен как болезнь офисных работников. Проявляется недуг у специалистов, чья деятельность связана с монотонной статической нагрузкой на руки и сгибательно-разгибательными движениями пальцев.

Дина Голод:

Наиболее распространенным является синдром запястного канала. Это поражение срединного нерва на уровне запястья. Проявляется болями, чувством онемения, жжения. Боли часто носят ночной характер по ходу срединного нерва. Это первые три пальца кисти и медиальная половинка четвертого пальца. На втором месте по частоте встречаемости находится синдром кубитального канала. Это поражение локтевого нерва на уровне локтевого сустава, проявляется болями в латеральной половине четвертого пальца и мизинца. В более запущенных стадиях кисть пациента приобретает форму когтистой лапы. То есть пациент не может в полном объеме разогнуть мизинец.