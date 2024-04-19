Муковозчик: Советский Союз победил объединённую Европу, потому что не стеснялся репрессий против врагов народа

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

И тогда были на самом деле и саботажники, и террористы, и контрреволюционеры, и предатели. А кто фотографирует технику и посылает ее в Telegram-каналы? Это что, не шпионы в чистом виде, которые работают на чужую армию, чужую военную разведку? А ученые, которые одной рукой разрабатывают гиперзвуковые ракеты, а другой рукой сливают эту информацию за рубеж? Потому что здесь им мало платят за их высокоумные мозги. Вот просто тогда гораздо проще с ними поступали. Гораздо проще и жестче. К стенке или лагеря. И нормально, кстати говоря, по итогу-то получилось. По итогу получилось очень даже хорошо. Потому что победил Советский Союз объединенную Европу, не обладая и половиной, я полагаю, ее экономического потенциала. А все потому, что за 10 лет совершили рывок. А все потому, что саботажников ставили к стенке. А все потому, что не стеснялись никаких репрессий против врагов народа.

Григорий Азаренок, СТВ:

И в том числе пахал госаппарат. Как не в себя.

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