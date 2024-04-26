Что делать при резком снижении артериального давления? Врач рассказала о гипотензии

Артериальная гипотензия, или синдром пониженного давления, нередкое явление, с которым сталкивается 20 % взрослого населения. Чаще это подростки и молодые женщины.

Елена Комар, врач-терапевт медицинского центра «Кравира»:

Артериальная гипотензия – это снижение артериального давления на 20 % от нормы, норма – 120 на 80. У пожилых – ниже 105 на 65, у мужчин – ниже 100 на 60, у женщин – ниже 95 на 60.

Гипотензия бывает и физиологическая, как правило, она наблюдается у здоровых людей с наследственной предрасположенностью. При таком состоянии давление стабильно снижено, но оно не приводит к ухудшению самочувствия.

Елена Комар:

Гипотензия бывает первичная у лиц с вегетососудистой дистонией. Вторичная – в связи с другими заболеваниями, например, язвенная болезнь, цирроз печени, аритмия. Выделяют острую гипотонию при кровотечениях, различных видах аритмии, при анафилактическом шоке, а также различные острые состояния.

При хронической гипотензии человек может испытывать, утомляемость, апатию, учащенное сердцебиение и потливость. Так же пониженное давление может сопровождаться периодичными головокружениями и даже приводить к потере сознания.

Елена Комар:

Как мы выявляем гипотензию? Обычно проводим трехкратные измерения артериального давления с интервалом в 3-5 минут, также тщательно собираем анамнез по выявлению вторичных причин гипотензии, назначаем различные виды исследований, хотя бы общий анализ крови, кардиограмму и дальнейшие обследования, биохимический анализ крови, чтобы выявить причину. В некоторых случаях рекомендуем поставить суточный мониторинг артериального давления. СМАД позволит выявить, в какое время у вас снижается артериальное давление, связь с вашим самочувствием. Возможно, симптомы связаны с этим.