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Что делать при резком снижении артериального давления? Врач рассказала о гипотензии

26 апреля 2024 14:43
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Артериальная гипотензия, или синдром пониженного давления, нередкое явление, с которым сталкивается 20 % взрослого населения. Чаще это подростки и молодые женщины.

Что делать при резком снижении артериального давления? Врач рассказала о гипотензии-1

Елена Комар, врач-терапевт медицинского центра «Кравира»:
Артериальная гипотензия – это снижение артериального давления на 20 % от нормы, норма – 120 на 80. У пожилых – ниже 105 на 65, у мужчин – ниже 100 на 60, у женщин – ниже 95 на 60.

Гипотензия бывает и физиологическая, как правило, она наблюдается у здоровых людей с наследственной предрасположенностью. При таком состоянии давление стабильно снижено, но оно не приводит к ухудшению самочувствия.

Елена Комар:
Гипотензия бывает первичная у лиц с вегетососудистой дистонией. Вторичная – в связи с другими заболеваниями, например, язвенная болезнь, цирроз печени, аритмия. Выделяют острую гипотонию при кровотечениях, различных видах аритмии, при анафилактическом шоке, а также различные острые состояния.

При хронической гипотензии человек может испытывать, утомляемость, апатию, учащенное сердцебиение и потливость. Так же пониженное давление может сопровождаться периодичными головокружениями и даже приводить к потере сознания.

Елена Комар:
Как мы выявляем гипотензию? Обычно проводим трехкратные измерения артериального давления с интервалом в 3-5 минут, также тщательно собираем анамнез по выявлению вторичных причин гипотензии, назначаем различные виды исследований, хотя бы общий анализ крови, кардиограмму и дальнейшие обследования, биохимический анализ крови, чтобы выявить причину. В некоторых случаях рекомендуем поставить суточный мониторинг артериального давления. СМАД позволит выявить, в какое время у вас снижается артериальное давление, связь с вашим самочувствием. Возможно, симптомы связаны с этим.

Что делать при резком снижении артериального давления? Врач рассказала о гипотензии-4

Такое состояние может быть вариантом нормы, если оно не приносит дискомфорт. В противном случае, если ваше самочувствие ухудшается и вы испытываете слабость, стоит выяснить причину низкого давления и начать лечение.

Елена Комар:
При вторичной гипотензии, то есть вследствие каких-то болезней, мы лечим основную болезнь. При первичной гипотензии стараемся нормализовать вегетативную нервную систему. Это можно делать несколькими способами медикаментозными, например, прием растительных адаптогенов: женьшень, элеутерококк, лимонник. Также можно назначать различные витамины, в составе у которых витамин С, Е, группа В, в некоторых случаях используем седативные препараты, антидепрессанты. Можно использовать различные физиотерапевтические методы, лечебные ванны, лечебную физкультуру. Хорошо помогает умеренное занятие физическими нагрузками.

При резком снижении артериального давления, которое сопровождается потерей сознания, необходимо прилечь и создать приподнятое положение ног, понюхать салфетку с нашатырным спиртом, а также выпить чай с сахаром.

Елена Комар:
В качестве профилактики артериальной гипотензии необходимо заниматься умеренными физическими нагрузками, соблюдать режим труда и отдыха. Сон должен быть качественным. При работе за компьютером каждый час желательно делать перерывы на 5-10 минут, чтобы разгрузить шейный отдел позвоночника. У пациента с первичной гипотензией прием кофе даже приветствуется, 2-3 чашки в день будут не лишними. Кофеин повышает артериальное давление.

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