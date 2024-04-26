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Тезисы Президента, впечатления делегатов – телеверсию ВНС готовит канал «Беларусь-1»

26 апреля 2024 14:21
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Главные и самые яркие моменты Всебелорусского народного собрания: цитаты, впечатления делегатов и многое другое – в телеверсии ВНС! Ее готовят наши коллеги с Белтелерадиокомпании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тезисы Президента, впечатления делегатов – телеверсию ВНС готовит канал «Беларусь-1»-1

Не пропустите – 26 апреля в 19:45 на «Беларусь 1».

# Всебелорусское народное собрание # общество

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