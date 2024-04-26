Тезисы Президента, впечатления делегатов – телеверсию ВНС готовит канал «Беларусь-1»

Главные и самые яркие моменты Всебелорусского народного собрания: цитаты, впечатления делегатов и многое другое – в телеверсии ВНС! Ее готовят наши коллеги с Белтелерадиокомпании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.