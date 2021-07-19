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Димаш Кудайберген о «Славянском базаре»: фестиваль, на котором стираются всякие границы

19 июля 2021 16:49
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Новости Беларуси. Казахскую звезду витебская публика встречала громко, ярко и энергично. Поклонники задарили его цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Димаш Кудайберген о «Славянском базаре»: фестиваль, на котором стираются всякие границы-1

Димаш Кудайберген, певец, композитор, заслуженный деятель Казахстана:
«Славянский базар» – это тот фестиваль, где стираются всякие границы. Здесь царит только музыка, только любовь. Только любовь к искусству. В этом плане мне очень отрадно здесь находиться.

Димаш Кудайберген о «Славянском базаре»: фестиваль, на котором стираются всякие границы-4

Димаш Кудайберген в 2015 году уже завоевывал Гран-при конкурса эстрадной песни.

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Димаш Кудайберген # Фотофакт

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