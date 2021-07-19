Димаш Кудайберген о «Славянском базаре»: фестиваль, на котором стираются всякие границы

Новости Беларуси. Казахскую звезду витебская публика встречала громко, ярко и энергично. Поклонники задарили его цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Димаш Кудайберген, певец, композитор, заслуженный деятель Казахстана:

«Славянский базар» – это тот фестиваль, где стираются всякие границы. Здесь царит только музыка, только любовь. Только любовь к искусству. В этом плане мне очень отрадно здесь находиться.