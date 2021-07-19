Димаш Кудайберген о «Славянском базаре»: фестиваль, на котором стираются всякие границы

Новости Беларуси. Казахскую звезду витебская публика встречала громко, ярко и энергично. Поклонники задарили его цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Казахскую звезду витебская публика встречала громко, ярко и энергично. Поклонники задарили его цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Димаш Кудайберген, певец, композитор, заслуженный деятель Казахстана:
«Славянский базар» – это тот фестиваль, где стираются всякие границы. Здесь царит только музыка, только любовь. Только любовь к искусству. В этом плане мне очень отрадно здесь находиться.
Димаш Кудайберген в 2015 году уже завоевывал Гран-при конкурса эстрадной песни.
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