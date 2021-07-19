«Вытащили вы хоть одного человека? Никого вы не вытащили и никого не вытащите». Оппозиционер-эмигрант о задержаниях в Беларуси

Вчера, пожалуйста, вам был блокбастер двухсерийный, вы его посмотрели – уже люди сидят. Но при этом они говорят вот эти, которые здесь находятся, за рубежом, какие мы герои, мы их вытащим. Кого вы вытащите? Вы не можете вытащить палец из собственной задницы, вы кого-то собираетесь вытаскивать. Кого вы вытащите? Вытащили вы хоть одного человека? Никого вы не вытащили и никого не вытащите. Поэтому все вот эти личности, которые участвовали во всех этих организациях, они так, собственно говоря, и перетекают. Разрушится эта организация – будет следующая организация, и они будут там же, и опять будут сажать. Ребята, это такая просто жвачка, которую вам предлагают или многим предлагают.

Вот этим людям, которые вешают себе лапшу на уши сами. Сами вступают в эти организации, сами предлагают свои услуги. И потом сами же садятся. Я сегодня много общался по телефону, разговаривал там с людьми. Мне говорят: неужели тебе их не жалко? Нет, мне их не жалко вообще. Вообще ни разу не жалко. Ни разу не жалко. Потому что как можно было выполнять поручения какого-то человека, который сидит в Германии, который вообще ни ухом, ни рылом? Так, пожалуйста. Но это твои проблемы, поэтому ты и сидишь, поэтому мне тебя не жалко. Сейчас неважно, будете вы состоять в этом чате, в этой организации или не будете – все эти данные, которые где-либо, когда-либо, под каким-либо соусом, неважно, вы слили про себя, то вас найдут. Вас вычислят. Без вопросов. Я вам хочу так сказать. Бежать, конечно же, поздно из этих чатов.