Александр Панайотов: мне бы не очень хотелось, чтобы «Славянский базар» связывали с политикой

Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» уже на протяжении 30 лет объединяет братские народы. Витебск окунулся в атмосферу незабываемого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» уже на протяжении 30 лет объединяет братские народы. Витебск окунулся в атмосферу незабываемого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Панайотов, певец:
Мне бы не очень хотелось, чтобы этот фестиваль кто-то либо когда-нибудь связывал с политикой. Потому что дяди там взрослые ссорятся, мирятся, а артисты должны выступать, артисты должны дружить.
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