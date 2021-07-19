Александр Панайотов: мне бы не очень хотелось, чтобы «Славянский базар» связывали с политикой

Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» уже на протяжении 30 лет объединяет братские народы. Витебск окунулся в атмосферу незабываемого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Панайотов, певец:

Мне бы не очень хотелось, чтобы этот фестиваль кто-то либо когда-нибудь связывал с политикой. Потому что дяди там взрослые ссорятся, мирятся, а артисты должны выступать, артисты должны дружить.