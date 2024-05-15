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Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было

15 мая 2024 18:20
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21-я экспедиция посещения МКС официально завершена. В Звездном городке торжественно встретили экипаж корабля «Союз МС-24», в составе которого была первая женщина-космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская и уроженец нашей страны, летчик-космонавт Олег Новицкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позади семь месяцев подготовки, 14 суток на орбите и двухнедельная реабилитация. Марина Василевская успешно выполнила на станции семь проектов.

Подробности в репортаже Константина Герцева.

Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было-1

При полном параде, в орденах и с цветами Олег Новицкий и Марина Василевская, словно суперзвезды на подиуме, дефилируют по Звездному городку. Эта торжественная встреча в легендарном Центре подготовки – крайний аккорд их космической одиссеи.

Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было-4

Петр Климук, космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Я очень горжусь этим, что среди космонавтов-женщин есть белоруска. Симпатичная, великолепный человек, хорошо говорит и полет хорошо выполнила – что еще надо?

Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было-7

Казалось бы, традиционное возложение цветов у монумента, но герои XXI века в последний момент решаются подойти к герою всех времен и народов еще ближе, словно показывая – вот на кого мы равняемся.

Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было-10

Константин Герцев, корреспондент:
Ведь космос – это всегда про символизм. Даже торжественная встреча экипажа в Звездном городке совпала с годовщиной первого в мире старта межконтинентальной баллистической ракеты. Именно 15 мая 1957-го с аулы Байконыр (сегодня космодром Байконур) запустили ракеты Р-7. Так называемую прародительницу корабля «Восток». Именно на нем Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим космос.

Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было-13

Еще один символизм в дате возвращения на Землю – 2 апреля – День единения народов Беларуси и России. Но, как и у Юрия Гагарина, путь Марины Василевской к звездам был не из простых. Старт ракетоносителя «Союз МС-25» за считаные секунды «до» был отменен.

В резервный день – 23 марта – все прошло штатно, но упущенная возможность и новое расположение МКС кратно увеличили время полета до станции. Поэтому вместо запланированных 12 суток экспедиция продлилась аккурат две недели.

Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было-16

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Эксперимент по лактоферрину и проксибиотику были очень ответственные. Я уже говорила, что они прилетели на Землю живые. И я очень рада и счастлива, что все получилось, что я все сделала правильно. Дальше работа ученых. Я думаю, что в скором времени они нам расскажут про заключительные операции эксперимента.

Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было-19

В промежутке между научными экспериментами первая белоруска в космосе нашла время и телепривет передать, и с молодежью пообщаться. Но согласна регламенту, на МКС с этим строго, в установленные сроки начала подготовку к возвращению – пожалуй, самый динамичный этап полета: сплошь взрывы, жар и перегрузки. Но даже несмотря на это, в момент раскрытия парашютов на высоте 10 километров в радиоэфире смех нашей Марины Василевской.

Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было-22

Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России:
Во-первых, всю поставленную программу мы выполнили, о чем доложили на разборе. Ошибочных действий практически никаких не было. Полет был действительно интересный. Наверное, благодаря небольшому отказу техники, время полета увеличилось на двое суток, что очень понравилось Марине Витальевне.

Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было-25

С бескрайней казахской степи прямиком в Подмосковье – в профилакторий Звездного, здесь и прошла послеполетная реабилитация. Обычно она равна сроку пребывания на орбите. Но в нашем случае ограничились так называемым экспресс-курсом. Во-первых, здоровье позволяло, а во-вторых, статус последующих встреч обязывал. С профессиональным праздником Героя России Олега Новицкого и уже Героя Беларуси Марину Василевскую решили поздравить сразу два президента.

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Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было-28

В следующий раз в объективы телекамер Марина Василевская попала уже на Всебелорусском народном собрании. Ведь полет в космос – это самое настоящее народное достижение. О всех его этапах и секретах она без стеснения говорит в десятках коллективах, будь то студенты или маститые ученые.

Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было-31

Марина Василевская:
Я очень хочу делиться со своим народом, со всеми нашими государственными организациями своим опытом. И я думаю, что если мы будем вдохновлять молодежь, новое наше поколение к космическому, чему-то научному, то это будет здорово.

Что доказал и показал опыт космонавтов – смотрите в видео.

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# Белорусские космонавты # общество # Константин Герцев # Марина Василевская # Олег Новицкий

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