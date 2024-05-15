Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было

21-я экспедиция посещения МКС официально завершена. В Звездном городке торжественно встретили экипаж корабля «Союз МС-24», в составе которого была первая женщина-космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская и уроженец нашей страны, летчик-космонавт Олег Новицкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позади семь месяцев подготовки, 14 суток на орбите и двухнедельная реабилитация. Марина Василевская успешно выполнила на станции семь проектов. Подробности в репортаже Константина Герцева.

При полном параде, в орденах и с цветами Олег Новицкий и Марина Василевская, словно суперзвезды на подиуме, дефилируют по Звездному городку. Эта торжественная встреча в легендарном Центре подготовки – крайний аккорд их космической одиссеи.

Петр Климук, космонавт, дважды Герой Советского Союза:

Я очень горжусь этим, что среди космонавтов-женщин есть белоруска. Симпатичная, великолепный человек, хорошо говорит и полет хорошо выполнила – что еще надо?

Казалось бы, традиционное возложение цветов у монумента, но герои XXI века в последний момент решаются подойти к герою всех времен и народов еще ближе, словно показывая – вот на кого мы равняемся.

Константин Герцев, корреспондент:

Ведь космос – это всегда про символизм. Даже торжественная встреча экипажа в Звездном городке совпала с годовщиной первого в мире старта межконтинентальной баллистической ракеты. Именно 15 мая 1957-го с аулы Байконыр (сегодня космодром Байконур) запустили ракеты Р-7. Так называемую прародительницу корабля «Восток». Именно на нем Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим космос.

Еще один символизм в дате возвращения на Землю – 2 апреля – День единения народов Беларуси и России. Но, как и у Юрия Гагарина, путь Марины Василевской к звездам был не из простых. Старт ракетоносителя «Союз МС-25» за считаные секунды «до» был отменен. В резервный день – 23 марта – все прошло штатно, но упущенная возможность и новое расположение МКС кратно увеличили время полета до станции. Поэтому вместо запланированных 12 суток экспедиция продлилась аккурат две недели.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Эксперимент по лактоферрину и проксибиотику были очень ответственные. Я уже говорила, что они прилетели на Землю живые. И я очень рада и счастлива, что все получилось, что я все сделала правильно. Дальше работа ученых. Я думаю, что в скором времени они нам расскажут про заключительные операции эксперимента.

В промежутке между научными экспериментами первая белоруска в космосе нашла время и телепривет передать, и с молодежью пообщаться. Но согласна регламенту, на МКС с этим строго, в установленные сроки начала подготовку к возвращению – пожалуй, самый динамичный этап полета: сплошь взрывы, жар и перегрузки. Но даже несмотря на это, в момент раскрытия парашютов на высоте 10 километров в радиоэфире смех нашей Марины Василевской.

Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России:

Во-первых, всю поставленную программу мы выполнили, о чем доложили на разборе. Ошибочных действий практически никаких не было. Полет был действительно интересный. Наверное, благодаря небольшому отказу техники, время полета увеличилось на двое суток, что очень понравилось Марине Витальевне.

С бескрайней казахской степи прямиком в Подмосковье – в профилакторий Звездного, здесь и прошла послеполетная реабилитация. Обычно она равна сроку пребывания на орбите. Но в нашем случае ограничились так называемым экспресс-курсом. Во-первых, здоровье позволяло, а во-вторых, статус последующих встреч обязывал. С профессиональным праздником Героя России Олега Новицкого и уже Героя Беларуси Марину Василевскую решили поздравить сразу два президента. Лукашенко пообещал помочь с российской космической станцией: это без вопросов!