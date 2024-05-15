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В Минской области оборудовали 110 мест массового отдыха у воды

15 мая 2024 18:01
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В Минской области оборудовали 110 мест массового отдыха у воды. Все они прошли проверку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области оборудовали 110 мест массового отдыха у воды-1

Определены пляжи и в Дзержинском районе. Здесь подсыпали береговую линию, очистили акваторию. Установили теневые навесы и контейнеры для отходов. Помимо этого, на территории разместились столы, скамейки, мангалы, лежаки и раздевалки – все для комфортного отдыха. Появились и современные информационные стенды с правилами поведения на воде, телефонами экстренных служб и приемами оказания первой медицинской помощи.

В Минской области оборудовали 110 мест массового отдыха у воды-4

Татьяна Свирская, начальник отдела по обращению граждан и идеологической работе жилищно-коммунальных услуг Дзержинского ЖКХ:
Выполнены следующие виды работ: подводно-технические, водолазные работы по обследованию и очистке от посторонних предметов дна акватории пляжа. Имеются акты выполненных услуг. Также утверждены технические паспорта пляжей, мест для купания взрослых, обозначено. Места для купания детей до 9 лет, так же и для не умеющих плавать обозначены. В местах, не обозначенных для купания, стоят соответствующие таблички информационные.

В Минской области оборудовали 110 мест массового отдыха у воды-7

Безопасность отдыхающих на пляже обеспечивает спасательная станция ОСВОД. Все матросы прошли проверку и инструктаж. Тем временам благоустройство будет продолжено. Здесь планируют установить современный игровой комплекс для детей.

# Водоемы Беларуси # общество # Татьяна Свирская # Новости Минска и Минской области

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