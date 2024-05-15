В Минской области оборудовали 110 мест массового отдыха у воды. Все они прошли проверку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Определены пляжи и в Дзержинском районе. Здесь подсыпали береговую линию, очистили акваторию. Установили теневые навесы и контейнеры для отходов. Помимо этого, на территории разместились столы, скамейки, мангалы, лежаки и раздевалки – все для комфортного отдыха. Появились и современные информационные стенды с правилами поведения на воде, телефонами экстренных служб и приемами оказания первой медицинской помощи.

Татьяна Свирская, начальник отдела по обращению граждан и идеологической работе жилищно-коммунальных услуг Дзержинского ЖКХ:

Выполнены следующие виды работ: подводно-технические, водолазные работы по обследованию и очистке от посторонних предметов дна акватории пляжа. Имеются акты выполненных услуг. Также утверждены технические паспорта пляжей, мест для купания взрослых, обозначено. Места для купания детей до 9 лет, так же и для не умеющих плавать обозначены. В местах, не обозначенных для купания, стоят соответствующие таблички информационные.