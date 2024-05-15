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В Минске готовятся к параду 3 июля: как ограничат движение транспорта и где?

15 мая 2024 17:59
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В Беларуси начинается репетиция парада к 3 Июля. Поэтому с 16 мая в течение четырех недель некоторые улицы Минска временно перекроют для проезда колонн техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске готовятся к параду 3 июля: как ограничат движение транспорта и где?-1

Колесные машины будут тренироваться на плацу военной комендатуры в Уручье, а механизированные – на аэродроме Липки. Ограничивать движение для всех видов транспорта по маршруту Уручье – улица Основателей – Скорины – Липки будут каждый вторник утром с 04:50 примерно на 50 минут. Возвращение колонны – каждый четверг в 20:00, поэтому здесь движение закроют с 19:50 на такое же время. Ограничения будут действовать на протяжении месяца.

# Дорожное движение # общество

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