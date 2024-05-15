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Задачи делегата – как можно больше вложить в Беларусь. В стране продолжают обсуждать тезисы ВНС

15 мая 2024 18:01
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Страна продолжает обсуждать тезисы Всебелорусского народного собрания. А участники, вернувшись домой, проводят встречи с трудовыми коллективами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Задачи делегата – как можно больше вложить в Беларусь. В стране продолжают обсуждать тезисы ВНС-1

Спектр тем широкий. В том числе глава государства не обошел стороной и работу системы здравоохранения. Ей из года в год огромное внимание как одному из ведущих направлений социальной политики страны. Сегодня стоит задача – обеспечить доступность медицинских услуг для всех белорусов. Неважно, город или село. И весь спектр услуг на местах должен быть широким.

Задачи делегата – как можно больше вложить в Беларусь. В стране продолжают обсуждать тезисы ВНС-4

Татьяна Липницкая, главная медсестра Березинской центральной районной больницы:
Мы знаем, что задачи каждого делегата – как можно больше, максимум вложить в нашу политику, нашу Беларусь. А нашей задачей – здравоохранения – является доступность и оказание медицинской помощи на качественном уровне. Поэтому еще хочется поблагодарить Президента Республики Беларусь за поддержку в планах и современных программах, что является главным приоритетом в политике Беларуси.

Обсуждение итогов ВНС продолжается. Встречи проходят на предприятиях и в учреждениях всех отраслей экономики и социальной сферы.

# Государственная политика # общество

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