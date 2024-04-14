Марина Василевская – Герой Беларуси! Как награждали первую космонавтку – самые яркие моменты церемонии
На неделе только разговоров было, что о космосе. Во-первых, все ждали возвращения на родную землю Марины Василевской. Хотя она еще проходит карантин после полета, но поводов, чтобы досрочно покинуть Звездный городок, было более чем достаточно, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Да и уверенная походка, и фирменная улыбка Василевской – лучшие аргументы в пользу хорошего самочувствия нашего космонавта.
Впрочем, в Марине никто и не сомневался. Она стойко перенесла все испытания до, во время и после полета. Но, возможно, главная проверка на прочность еще впереди.
Как мудро отметит Александр Лукашенко, момент внезапной славы – это новый груз ответственности, так нежданно-негаданно обрушившийся на плечи этой только на первый взгляд хрупкой девушки, которая прошла испытания невесомостью, стала первым космонавтом в истории суверенной страны и настоящим Героем Беларуси. Это высшее звание было присвоено Василевской. Награду она получила из рук Президента.
Миссия белоруски на МКС завершена. Даже как-то грустно, столько незабываемых эмоций получили. Буквально всей страной переживали, как там наша Марина на орбите. А когда старт отложили, наверное, и вовсе испытали шок все, кроме самой Василевской, которая сохраняла неземное спокойствие. Хотя во Дворце Независимости эмоции взяли верх. Ну еще бы. Такое тоже бывает нечасто.
Давайте еще раз посмотрим на торжественную церемонию, которая прошла во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За спиной самое тяжелое: тренировки, переживания, стрессы. Я хорошо знаю, что такое ракета должна была стартовать и не стартанула.
Лукашенко – Ленковой: мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась.