Марина Василевская – Герой Беларуси! Как награждали первую космонавтку – самые яркие моменты церемонии

На неделе только разговоров было, что о космосе. Во-первых, все ждали возвращения на родную землю Марины Василевской. Хотя она еще проходит карантин после полета, но поводов, чтобы досрочно покинуть Звездный городок, было более чем достаточно, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Да и уверенная походка, и фирменная улыбка Василевской – лучшие аргументы в пользу хорошего самочувствия нашего космонавта.

Впрочем, в Марине никто и не сомневался. Она стойко перенесла все испытания до, во время и после полета. Но, возможно, главная проверка на прочность еще впереди.