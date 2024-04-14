Прямой эфир

Марина Василевская – Герой Беларуси! Как награждали первую космонавтку – самые яркие моменты церемонии

14 апреля 2024 16:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На неделе только разговоров было, что о космосе. Во-первых, все ждали возвращения на родную землю Марины Василевской. Хотя она еще проходит карантин после полета, но поводов, чтобы досрочно покинуть Звездный городок, было более чем достаточно, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Да и уверенная походка, и фирменная улыбка Василевской – лучшие аргументы в пользу хорошего самочувствия нашего космонавта.

Впрочем, в Марине никто и не сомневался. Она стойко перенесла все испытания до, во время и после полета. Но, возможно, главная проверка на прочность еще впереди.

Марина Василевская – Герой Беларуси! Как награждали первую космонавтку – самые яркие моменты церемонии-1

Марина Василевская – Герой Беларуси! Как награждали первую космонавтку – самые яркие моменты церемонии-3

Как мудро отметит Александр Лукашенко, момент внезапной славы – это новый груз ответственности, так нежданно-негаданно обрушившийся на плечи этой только на первый взгляд хрупкой девушки, которая прошла испытания невесомостью, стала первым космонавтом в истории суверенной страны и настоящим Героем Беларуси. Это высшее звание было присвоено Василевской. Награду она получила из рук Президента.

Марина Василевская – Герой Беларуси! Как награждали первую космонавтку – самые яркие моменты церемонии-6

Миссия белоруски на МКС завершена. Даже как-то грустно, столько незабываемых эмоций получили. Буквально всей страной переживали, как там наша Марина на орбите. А когда старт отложили, наверное, и вовсе испытали шок все, кроме самой Василевской, которая сохраняла неземное спокойствие. Хотя во Дворце Независимости эмоции взяли верх. Ну еще бы. Такое тоже бывает нечасто.

Давайте еще раз посмотрим на торжественную церемонию, которая прошла во Дворце Независимости.

Марина Василевская – Герой Беларуси! Как награждали первую космонавтку – самые яркие моменты церемонии-9

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За спиной самое тяжелое: тренировки, переживания, стрессы. Я хорошо знаю, что такое ракета должна была стартовать и не стартанула.

Лукашенко – Ленковой: мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась.

Марина Василевская – Герой Беларуси! Как награждали первую космонавтку – самые яркие моменты церемонии-12

Александр Лукашенко:
Завтра поедем договариваться. Пока ж сами не можем. Так что со «старшим братом» договоримся.

Читайте также:

Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси

«Можем гордиться всеми». Церемония чествования белорусских космонавтов прошла во Дворце Независимости

Лукашенко о Василевской: ты вошла в каждую белорусскую семью, во все семьи, которые наблюдали за тобой

# Белорусские космонавты # общество # Александр Лукашенко # Марина Василевская

Другие новости рубрики

Все новости
Гайдукевич: наши афганцы достойно выполняли свои задачи, пока некоторые западные военные убегали
14 апреля 2024 14:59

Гайдукевич: наши афганцы достойно выполняли свои задачи, пока некоторые западные военные убегали

Более 3 тыс. белорусов попались в сети мошенников с начала 2024 года
14 апреля 2024 14:54

Более 3 тыс. белорусов попались в сети мошенников с начала 2024 года

Житель Лиды хотел вывезти в Россию 28 тонн металла стоимостью 150 тысяч рублей
14 апреля 2024 14:28

Житель Лиды хотел вывезти в Россию 28 тонн металла стоимостью 150 тысяч рублей

Совместить лечение, оздоровление и туризм. Чем белорусские санатории привлекают иностранных туристов?
14 апреля 2024 13:56

Совместить лечение, оздоровление и туризм. Чем белорусские санатории привлекают иностранных туристов?

На субботник в Партизанском районе Минска вышли около сотни человек. Чистили дворы и установили новое оборудование
14 апреля 2024 11:56

На субботник в Партизанском районе Минска вышли около сотни человек. Чистили дворы и установили новое оборудование

Лебедя спасли на водохранилище «Дрозды» – птица застряла в зарослях
14 апреля 2024 11:18

Лебедя спасли на водохранилище «Дрозды» – птица застряла в зарослях

Белорусов хотят лишать ВНЖ! Кому это выгодно и для чего такие меры?
14 апреля 2024 10:43

Белорусов хотят лишать ВНЖ! Кому это выгодно и для чего такие меры?

Новую поливооросительную машину представили в Гродно. Это спецтехника для работы в карьерах
14 апреля 2024 09:26

Новую поливооросительную машину представили в Гродно. Это спецтехника для работы в карьерах

Министр иностранных дел Беларуси отправится с визитом в Алжир. Какие вопросы планируют обсудить?
14 апреля 2024 08:00

Министр иностранных дел Беларуси отправится с визитом в Алжир. Какие вопросы планируют обсудить?

Президент Беларуси поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником
14 апреля 2024 07:47

Президент Беларуси поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником

Как правильно ухаживать за газоном после зимы?
14 апреля 2024 07:20

Как правильно ухаживать за газоном после зимы?

Первая ласточка – ещё не весна. На что обратить внимание в апреле?
14 апреля 2024 07:16

Первая ласточка – ещё не весна. На что обратить внимание в апреле?