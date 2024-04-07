500 километров по безжизненной степи! Как эвакуационные миссии забирают космонавтов?

Беларусь в статусе космической державы с 2012-го, когда был запущен спутник. Это недешевый, но окупаемый проект, который по стоимости оценивался примерно в 16 миллионов долларов. Через 10 лет окупились эти деньги и плюс дополнительная выручка более 20 миллионов долларов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но Беларусь – страна созидающая. Как сказал Президент, созидаем иногда вопреки. Казалось бы, санкции, изоляция, а мы не ломимся через границы, никому не угрожаем, просто в космос отправляем своего человека, и этим все сказано, и это настоящий подарок ко Дню единения народов Беларуси и России, который мы отметили 2 апреля. Во-первых, Олег Новицкий был в космической экспедиции, а он наш человек, как говорится, да и в России уже не чужой. Во-вторых, белоруска Марина Василевская стала первой в истории суверенной Беларуси, кто добрался до таких высот. В очереди на полет еще одна наша соотечественница – детский хирург Анастасия Ленкова. О ней не забудут. Ведь мы же понимаем, что это только начало.

А этот полет как квинтэссенция того, как работают договоренности президентов. Два года назад на космодроме Восточный прозвучала эта тема. Путин взял на себя обязательства. Кому-то это не нравилось, но все, о чем говорили, реализовано. Поздравляя экипаж с возвращением на Землю, наш Президент пригласил всех причастных к полету в гости в Беларусь. Известно, что уже на следующей неделе Марину Василевскую в Минске ждет прием на высшем уровне. Такой информацией поделился глава Академии наук. Но не будем забегать вперед. Вернемся к центральному событию этих дней – успешному возвращению экипажа. Встречал космонавтов и наш Константин Герцев. Как проходило возвращение с небес на землю – в нашем сюжете.

Константин Герцев, корреспондент:

Где-где – в Караганде. Именно из этого казахского города за сутки до приземления стартует первый отряд эвакуационной миссии. Впереди 500 километров степи, сегодня она больше напоминает водную гладь, ночевка и полные штаны впечатлений, чтобы в тот час X быть свидетелем триумфа белорусской космонавтики.

Это путешествие не обещало быть простым, нас предупреждали и отговаривали, ведь казахская степь после зимы – сплошь грязь и трясина, с которой не всегда по силам справиться даже «Уралам», поэтому любой поворот надо предусмотреть заранее. Колонна выдвигается еще до рассвета, чтобы успеть в пункт назначения до заката. Поговаривают, здешние духи ночных пассажиров не жалуют.

Константин Герцев:

Крайняя остановка на связи. Впереди 200 километров без малейшего намека на цивилизацию.

Первый рубеж не заставил себя долго ждать. Идем по порядку, не спеша, чтобы самому не сесть, а в случае чего, и застрявшего вытянуть.

Олег Погорелов, водитель:

Не каждый согласиться, именно фанаты космоса и дорог. И чуть-чуть люди, двинутые на этом. Кому интересны путешествия, кому интересно что-то новое. Кому интересно поднять пятую точку с дивана, я бы так сказал.

Степь всегда может преподнести сюрпризы, даже там, где, казалось бы, ничего не предвещало. Через десяток метров – не опять, а снова.

Вокруг пугающая тишина, десятки километров ни души, лишь изредка мелькающий скот и пастухи-кочевники.

Константин Герцев:

Чего только не найдешь в бескрайней казахской степи. Вот обтекатель космического грузового корабля «Прогресс». Наша цель – 6-й район посадки, площадка еще советской эпохи. Она полностью соответствует требованиям генерального конструктора Сергея Королева: отчужденность и относительно ровный ландшафт. Но даже несмотря на опыт, а где-то и обыденность, к спасательной операции готовятся со всей ответственностью. Прорабатывают основной и два запасных маршрута. Всего в эвакуационной миссии задействовано порядка 300 специалистов.

Сергей Семченко, представитель Федерального агентства воздушного транспорта России в Казахстане:

12 вертолетов, 4 самолета, 4 поисково-спасательных машины. Так все и работает. У нас посадка в двух зонах. Под Аркалыком точка посадка, а вторая – под Жезказганом. Но под Аркалыком полностью залито – полтора-два метра воды.

Спустя десять часов мы на точке. А по соседству степной некрополь – могилы кочевников, которым более двух веков. От МКС от Звездного городка – собрали хронологию приземления первой белорусской космонавтки.

Константин Герцев:

Космонавтика – это всегда драйвер развития промышленности, в том числе и автомобилестроения. Позади нас поисковые машины, первые в Советском Союзе, соответствующие трем требованиям: высокая проходимость, плавучесть и аэромобильность. Из-за своей специфической окраски в народе они получили название «Синие птицы». А отряд руководит однофамилец легендарного конструктора.

В 1994-м по инициативе все того же генерального конструктора Королева КБ ЗИЛа получило задание разработать автомобиль, который был бы способен вывезти космонавтов из самых труднодоступных уголков Земли. И он до сих пор в строю. Под капотом шестилитровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, расход – один литр на один километр. Опытный образец лично принимал Юрий Гагарин. В серию запустили сразу несколько машин, объединенных в единый комплекс: грузовой, именуемый «Краном», для капсулы и пассажирский – «Салон» – который и эвакуирует звездных пассажиров.

Евгений Королев, специалист по организации поисково-спасательных работ:

Рассчитано время «Ч» – так называемое время открытия основной парашютной системы. В этот момент на спускаемом аппарате будет включен аварийный радиомаяк. С помощью радиотехнических средств, которые находятся на борту этих машин, определяем азимут на спускаемый аппарат, и выполняемым выдвижение. Также в процессе продвижения вперед по радиосигналу визуально определяем направлению, а далее по визуальному контакту двигаемся к месту приземления спускаемого аппарата.