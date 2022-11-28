Один и тот же кофе стоит то 14 рублей, то 25 – почему? Вот что ответил Алексей Богданов

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.
Кирилл Казаков, СТВ:
На самом деле, самый популярный импортный продукт нашего населения – это кофе. Кофе пьют практически все. Вот один вид кофе месяц назад стоил 14 рублей, сейчас я был в магазине, он стоит 25 рублей, а в соседнем – 17. У меня возникает легкий диссонанс, как так? Один и тот же кофе в разных сетях. Месяц назад он стоил чуть дешевле, сейчас – чуть дороже, но в некоторых он стоит почти в два раза. Как?
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Может быть, это старые и новые поставки. Отчасти вы уже ответили: у кого-то были остатки, он еще их недооценивал, не переоценивал, ему запрещено. Кому-то пришла новая партия по новой цене. А вы читали, наверное, в Бразилии заморозки, цены пошли на бирже вверх на кофе. Это мгновенно влияет, поэтому здесь эти расхождения могут быть. Постепенно это все трансформируется и придет к одной цене, когда все остатки уже будут вымыты с полок.
Кирилл Казаков:
Мы ждем того, что цены все-таки вырастут? То есть, если я вижу максимальную 25, то цены к этому и придут?
Алексей Богданов:
Необязательно. В зависимости от того, на импортный товар как будет реагировать рынок мировой. Потому что мы зависим от импортной цены. Хороший пример с кофе зависим от, того как на бирже торгуются товары. Но вместе с Таможенным комитетом мы ведем сегодня мониторинг импортных цен, определены планки, мы смотрим, если кто-то действительно вырывается из традиционной цены, которая была раньше, мы вызываем и смотрим, почему? Объясни. Хорошо, поднял цену, может, не преступление, но объясни почему. Он должен объяснить, что у него такой-то поставщик поднял цену, так-то сработала логистика, курс поменялся или что-то другое случилось, обоснуй. Если нет – будем разбираться по-другому.
Наталья Шаблинская, директор Ассоциации розничных сетей:
Но был период времени, когда транспорт, это до принятия этой меры, стал дороже буквально в три раза.
Алексей Богданов:
В пять раз. Логистика выросла в пять раз.
Наталья Шаблинская:
Я по продуктам питания. У меня таких случаев не было, но, скорее всего, это так. Это же реальная цена.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
А вот интересно, почему она выросла в пять раз?
Наталья Шаблинская:
А потому что очень сложно пересечь было границу. Наблюдать со стороны гораздо проще.
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