Один и тот же кофе стоит то 14 рублей, то 25 – почему? Вот что ответил Алексей Богданов

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли. Кирилл Казаков, СТВ:

На самом деле, самый популярный импортный продукт нашего населения – это кофе. Кофе пьют практически все. Вот один вид кофе месяц назад стоил 14 рублей, сейчас я был в магазине, он стоит 25 рублей, а в соседнем – 17. У меня возникает легкий диссонанс, как так? Один и тот же кофе в разных сетях. Месяц назад он стоил чуть дешевле, сейчас – чуть дороже, но в некоторых он стоит почти в два раза. Как?