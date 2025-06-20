В школах Минска продолжается приём документов в первые классы

Более 20 тысяч юных минчан впервые сядут за парты в новом учебном году. В столичных школах продолжается прием документов в первые классы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это процедура в Минске проходит спокойно, родители подают заявления в установленные сроки.

Для того чтобы записать детей в учреждение образования по месту жительства, необходимо заявление, свидетельство о рождении ребенка, а также медицинская справка. Сделать это можно по 15 августа. Зачислять учащихся будут в порядке очередности. Жители других микрорайонов смогут подать документы с 16 по 28 августа при наличии мест в учебном заведении. Зачисление в первые классы должно быть осуществлено не позднее 31 августа.

Оксана Котова: Мы недавно переехали в этот район, поэтому необходимо было познакомиться как с районом, так и какие школы здесь есть. Заходили на интернет-источники, Telegram-каналы, сайт школы.

Елена Слушник: У меня двойняшки, я многодетная мама. Дети очень хотят в школу. Они остались очень довольны после подготовки к школе, что сыграло немаловажную роль в их настроении перед походом в школу.

Ольга Дасюкевич, учитель начальных классов средней школы № 34:

С 12 июня по 20 августа работает горячая линия по вопросам приема документов в первые классы. Для того чтобы детям было интересно учиться в нашей школе, у нас организована работа спортивно-бального кружка «Вдохновение», объединение по интересам, робототехника. Дети очень любят творческие виды деятельности, поэтому с удовольствием посещают эти кружки.

Что же касается возраста учащихся, то ребенку для зачисления в первый класс должно быть не менее шести лет. При желании или необходимости в первый класс могут быть зачислены и в более старшем возрасте. Начать учебу можно и с пяти лет, но при условии, что шесть лет первокласснику исполнится в текущем календарном году.