96 компаний и свыше 22 тысяч посетителей – подводим итоги Digital Expo-2025
Теперь о современных технологиях, которые идут на благо. В белорусской столице завершилась главная инновационная выставка международного уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О значимости форума в цифрах. 96 компаний и свыше 22 тысяч посетителей собрал Digital Expo-2025, став масштабной площадкой для обмена идеями и опытом в цифровой сфере. Всего за несколько дней лидеры IT-рынка Беларуси, России и Китая приняли участие в двух десятках мероприятий деловой программы. Очно к диалогу подключились свыше 1400 специалистов, еще 8 тысяч – в режиме онлайн.
Впрочем, это далеко не все итоги TIBO. Их еще предстоит подвести. Что же касается заключительных мероприятий, сегодня в центре внимания были вопросы унификации и правового регулирования в сфере искусственного интеллекта. Вместе эксперты анализировали актуальные вызовы и возможности интеграции ИИ в общественные и экономические процессы.
Беларусь постепенно продвигается в этой сфере. На конференции представили успешные примеры и лучшие практики применения ИИ в здравоохранении, образовании и беспилотной транспортной системе. Основная задача – обеспечить высокий уровень безопасности применяемых технологий и повысить доверие к ним со стороны пользователей и бизнеса.
Оксана Гришкевич, начальник управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Беларуси:
Учитывая, что у нас есть и стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2040 года, в которой обозначено, что практически все сферы экономики республики будут пронизаны искусственным интеллектом, сегодня мы закладываем бесшовное регулирование через технические стандарты, потому что законодательство, которое бы жестко регулировало, на сегодня только формируется. Принимает участие представитель ОИПИ. Он сегодня присутствовал на нашем семинаре. Он говорил о том, что они были разработчиками модельного закона СНГ в сфере искусственного интеллекта. И сейчас они разрабатывают законодательство нашей республики в этой сфере.
Эксперты сходятся во мнении: ключевую роль в формировании единых норм, правил и методик, касающихся разработки, внедрения и использования искусственного интеллекта, играет стандартизация. С одной стороны, она поможет ускорить развитие высоких технологий, с другой – обеспечить их ответственное и безопасное применение.