96 компаний и свыше 22 тысяч посетителей – подводим итоги Digital Expo-2025

Теперь о современных технологиях, которые идут на благо. В белорусской столице завершилась главная инновационная выставка международного уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О значимости форума в цифрах. 96 компаний и свыше 22 тысяч посетителей собрал Digital Expo-2025, став масштабной площадкой для обмена идеями и опытом в цифровой сфере. Всего за несколько дней лидеры IT-рынка Беларуси, России и Китая приняли участие в двух десятках мероприятий деловой программы. Очно к диалогу подключились свыше 1400 специалистов, еще 8 тысяч – в режиме онлайн.

Впрочем, это далеко не все итоги TIBO. Их еще предстоит подвести. Что же касается заключительных мероприятий, сегодня в центре внимания были вопросы унификации и правового регулирования в сфере искусственного интеллекта. Вместе эксперты анализировали актуальные вызовы и возможности интеграции ИИ в общественные и экономические процессы. Беларусь постепенно продвигается в этой сфере. На конференции представили успешные примеры и лучшие практики применения ИИ в здравоохранении, образовании и беспилотной транспортной системе. Основная задача – обеспечить высокий уровень безопасности применяемых технологий и повысить доверие к ним со стороны пользователей и бизнеса.