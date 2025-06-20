Откровенный разговор и фото на память – как прошла встреча Президента с выпускниками

«Не просто лучшие, а выдающиеся» – именно так глава государства охарактеризовал особенных гостей Дворца Независимости. Здесь 20 июня получили государственные награды наиболее отличившиеся выпускники белорусских вузов и преподаватели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономисты и инженеры, врачи и ветеринары, педагоги и аграрии – два с половиной десятка молодых специалистов из разных регионов страны. Важно, чтобы они были не только профессионалами, но и патриотами, которым можно доверить судьбу Беларуси, подчеркнул Александр Лукашенко на церемонии. А еще эта встреча – повод откровенно поговорить об успехах и недостатках системы образования. Здесь в последнее время проведено немало реформ – все ли удалось? Например, в части оптимизации сроков обучения в вузах. Ну и чем сегодня живет педагогическое сообщество? Президент отметил, что следит за сообщениями учителей в социальных сетях, и высказался о некоторых жалобах педагогов. О чем они? Репортаж Виктории Ходосок.

Виталина Солошко, выпускница Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:

Был момент, меня в группе называли заучкой. Но я старалась на это не реагировать, у меня был стимул хорошо учиться и получать повышенную стипендию. Учеба на «отлично» в педуниверситете, научные исследования и волонтерская деятельность – Виталина Солошко, пожалуй, сделала максимум за свои студенческие годы. Она использовала каждую возможность, чтобы расти и развиваться. Сегодня ее усилия отмечены по достоинству – Благодарностью Президента. Виталина Солошко:

Честно, я не ожидала, это была приятная неожиданность. Я надеюсь, это хороший старт для моей карьеры.

Талант, упорство и труд – вот с чего начинается путь к настоящему успеху. Все эти качества объединяют молодых людей, приглашенных сегодня во Дворец Независимости. Это студенты, которые своим примером подтвердили: знания и активная позиция открывают большие перспективы. Среди них – будущие врачи, педагоги, аграрии, лингвисты. У каждого своя история. Но общее одно – стремление к знаниям, любовь к своей стране и желание делать ее сильнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть такой афоризм: гений – это 1 % вдохновения и 99 % тяжелой работы, пота. Знайте: сейчас наступает ваше золотое время. Не бойтесь трудностей и сложных задач. И, как я всегда говорю, делайте все вовремя, не откладывайте на потом. Потому что потом будут другие проблемы и другие задачи, которые вам предстоит решать. И, самое главное, не отступайте, если вдруг ошиблись. В жизни бывает всякое: будут и ошибки, будут и неудачи. Но, как говорят, только тот не ошибается, кто ничего не делает. Улыбки на лицах и легкое волнение. И это понятно: для многих участников сегодняшняя церемония не просто торжество, а важный рубеж. Это большое признание труда, стремлений, достижений. А для педагогов, присутствующих в зале, – подтверждение главного: их работа помогает воспитывать новое поколение талантливых и неравнодушных.

Наталья Семченко, заведующая кафедрой Белорусского государственного университета транспорта:

Уважаемый Александр Григорьевич, для меня и для всех присутствующих здесь преподавателей огромная честь находиться в этом зале и принимать благодарность за наш труд. Это не только личная заслуга, не только личная награда, но и важный знак оценки всей образовательной сферы. Мы будем продолжать работать с полной отдачей, чтобы способствовать развитию и процветанию нашей родной Беларуси. Спасибо вам большое за высокую оценку нашей работы!

Они учат не только предмету, но и жизни. Вкладывают душу, замечают таланты, поддерживают тогда, когда особенно сложно. Работа педагога не просто профессия – это призвание. И сегодня их труд был отмечен теплыми и заслуженными словами благодарности.

Александр Лукашенко:

Отдельные слова благодарности нашим преподавателям за воспитание молодежи, преданной родной стране, уважающей традиции и оберегающей ценности белорусского народа. Труд педагога важен и очень-очень непрост. Вы вложили педагогические таланты и огромные душевные силы в каждого ученика. Спасибо вам, уважаемые наставники.

Поддерживать молодых, активных и целеустремленных – значит строить будущее уже сегодня. И это один из приоритетов государственной политики Беларуси. Стипендии, гранты, конкурсные программы, молодежные инициативы и диалог с властью – все это помогает раскрывать потенциал нового поколения и направлять его на благо нашей страны. Лукашенко – выпускникам: настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от вас. Но с уверенностью можно сказать: эти ребята не откладывают будущее «на потом» – они формируют его уже сегодня. Своими проектами, инициативами, исследованиями.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Самый главный вопрос: что спросил Президент? Мы-то не слышали. Михаил Усенко, выпускник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Все ли будет хорошо с картофелем.

– И что ответили?

– Да, без проблем, все вырастим к следующему году. Михаил Усенко прошел студенческий путь на «отлично» в прямом смысле. Его диплом с одними десятками. Он окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию и уже совсем скоро станет младшим научным сотрудником в Центральном ботаническом саду. Сегодняшняя награда – значимый этап, но сам Михаил признается: это только начало.

– Чего бы еще хотелось добиться?

– Добиться? Нобелевской премии. После торжественной церемонии Александр Лукашенко продолжил встречу неформальным общением. Разговор коснулся системы образования: ее перспектив и слабых мест.

Александр Лукашенко:

Мы договорились с министром, что в ближайшее время мы серьезно еще раз подойдем к некоторым проблемным вопросам образования. Система будет, ну, прямо скажу, так-то серьезно подрегулирована и поднастроена (подробнее).

После вручения благодарностей и откровенного разговора – общее фото на память. С Президентом. Мгновение, в котором столько всего: гордость, волнение, и ощущение, что ты на правильном пути.

На такой душевной ноте завершилась сегодняшняя торжественная церемония – событие, которое участники будут долго хранить в памяти, рассказывая обо всем в малейших деталях родным и близким. Ведь благодарности, врученные Президентом, – это не просто признание, а старт к большим свершениям.