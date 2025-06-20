Лукашенко дал напутствие выдающимся выпускникам: жизнь – это штука тяжёлая

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я прочитал то, что писали сегодня в «ТикТоках» и прочее. «Тиктокались» наши преподаватели, учителя. Ну, один написал, а другие там сотнями и тысячами реагируют. Ну, наверное, сотнями. «А вот заставляют к ученикам домой ходить, а там алкаши такие-сякие, как туда зайдешь?» Мы – учителя, мы – преподаватели. Нам надо не только видеть студентов и ученика на лекции и уроках, но надо видеть их и дома, надо знать их родителей, чтобы успешно преподавать.

В Год благоустройства параллель провожу, если кто-то не готов окосить или обкашивать свой участок и 5 метров там посечь его, если старушка, а ты лоботряс приличный. Ну, это не ко мне, я это не очень понимаю, потому что я Президент, мне надо – обкосят. Но я с косой хожу, с топором и косой. И ничего в этом зазорного не вижу. Поэтому, когда будете в «ТикТоках» что-то пописывать, вы помните это.

Везде нужен труд. И мне вам объяснять. Вы люди трудолюбивые. Мы во Дворец Независимости два с половиной десятка всего лишь из миллионов позвали не просто так, а потому что вы и ваши преподаватели, которые передо мной сейчас, заслужили этого. Я хочу, чтобы так было всегда. И часто очень жестко, не по-президентски обращаюсь и к вам, и к молодежи, и к народу, говоря то, что, я понимаю и ощущаю, надо сказать вам.

А вы не спешите меня критиковать. Я пользуюсь таким принципом: прежде чем в кого-то камень бросить или покритиковать, перед зеркалом встань и посмотри на себя. Всегда пользуйтесь этим принципом. На себя посмотрите, смотрите в жизни, что вы сделали и что не сделали, что вам предстоит сделать. Жизнь – это штука тяжелая, очень тяжелая. Вам 20 лет, впереди у вас огромное-огромное будущее. И вы где-то быстро проходите этапы своей жизни, где-то не торопитесь, но это нужно.

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