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В Минске обсудили развитие сотрудничества между Беларусью и регионами России

20 июня 2025 18:18
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Расширение взаимодействия между Минском и регионами России, включая экономическое, социальное и гуманитарное направления. Заместитель председателя Мингорисполкома Андрея Стригельского встретился с делегацией Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске обсудили развитие сотрудничества между Беларусью и регионами России-2

Организация, объединяющая 17 тысяч муниципальных образований России, намерена развивать партнерство с белорусскими городами. В рамках сотрудничества предполагается подписание соглашений, укрепление деловых связей и обмен опытом в сфере местного самоуправления.

В Минске обсудили развитие сотрудничества между Беларусью и регионами России-4

Галина Данильченко, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления:
У нас в Российской Федерации существует ассоциация, а в Беларуси такой ассоциации нет. Поэтому мы идем по пути подписания соглашений в сотрудничестве между городами.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Сильная Беларусь – это сильные регионы. Это касается в том числе и районов Минска, поэтому с удовольствием обменяемся предложениями по сотрудничеству со Всероссийской ассоциацией и в ближайшее время эти контакты, конечно, наладим.

Стороны отметили важность взаимодействия для повышения эффективности работы на местном уровне. Особый интерес представляет развитие совместных проектов в торговле, туризме и социальной сфере.

# Андрей Стригельский # Беларусь-Россия

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