Цены выросли – стал ли рынок популярнее, чем магазины? Ответил директор Комаровки
Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.
Алена Сырова, СТВ:
Недобросовестные продавцы, поставщики, накрутка цен и так далее. Почему эта проблема не была поднята уровнем ниже, чем президентский? Все это видели. Вопрос: почему до тех пор, пока глава государства не дал отмашку, как будто бы никто в магазины не ходил.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Разные точки зрения есть на процесс регулирования рынков и ценообразования. Мировая практика есть, она разнообразная. И устоявшаяся система, которая работала в нашей стране, она в хорошие времена давала положительный эффект. У нас почти три года инфляция была порядка 5-6 %, цены не росли. Но в этой ситуации глава государства сдвинул такой поезд с мертвой точки, который стоял укоренившись. То, что сегодня происходит, это по большому счету революция в положительном смысле слова. Те преобразования, которые сделаны, то постановление, которое сегодня работает, оно многих подвинуло (особенно спекулирующих товарищей) с мертвой точки.
Алена Сырова:
А вот нюанс с тем, что на полках магазинов появились, наконец, белорусские соки в том объеме, в котором они должны быть. Наши овощи, наши фрукты – в какой-то момент казалось, что их вообще нет, что в Беларуси ничего не растет. Вы заметили в это время увеличение потоков клиентов, может, рынок стал популярнее, чем обычная торговая есть?
Николай Хмельницкий, генеральный директор ГП «Минский Комаровский рынок»:
Это сильно заметно не стало, рынок всегда был популярным, я говорю про Комаровский. Это принцип торговли – поторговаться. Это свой мир. В среднем 30-40 тысяч покупателей приходят в день. К выходному дню поток людей увеличивается.
Алена Сырова:
Торговые сети такими цифрами могут похвастаться?
Наталья Шаблинская, директор Ассоциации розничных сетей:
Нет, конечно. 30-40 тысяч – может быть, по самым большим оценкам.
Николай Хмельницкий:
У нас представлены все сети. Все фирменные продовольственные магазины представлены у нас. Если не представлено фирменным магазином, представлено у арендатора, у предпринимателя, который закупает и привозит. Начинается утро, 8 часов – уже стоит очередь за глубокским молоком.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
У сети есть свои плюсы. Мы можем купить другую группу товаров, которые мы никогда не приобретем на Комаровке. Поэтому для нашего потребителя есть любые условия, которые ему удобны. Право выбора. Хочешь поторговаться, сходить получить удовольствие. Все наши гости, которые приезжают из Российской Федерации и не только, у них у всех в программе стоит посетить Комаровский рынок. У меня не было ни одной делегации, которая бы не хотела посетить.
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