Цены выросли – стал ли рынок популярнее, чем магазины? Ответил директор Комаровки

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли. Алена Сырова, СТВ:

Недобросовестные продавцы, поставщики, накрутка цен и так далее. Почему эта проблема не была поднята уровнем ниже, чем президентский? Все это видели. Вопрос: почему до тех пор, пока глава государства не дал отмашку, как будто бы никто в магазины не ходил.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Разные точки зрения есть на процесс регулирования рынков и ценообразования. Мировая практика есть, она разнообразная. И устоявшаяся система, которая работала в нашей стране, она в хорошие времена давала положительный эффект. У нас почти три года инфляция была порядка 5-6 %, цены не росли. Но в этой ситуации глава государства сдвинул такой поезд с мертвой точки, который стоял укоренившись. То, что сегодня происходит, это по большому счету революция в положительном смысле слова. Те преобразования, которые сделаны, то постановление, которое сегодня работает, оно многих подвинуло (особенно спекулирующих товарищей) с мертвой точки. Алена Сырова:

А вот нюанс с тем, что на полках магазинов появились, наконец, белорусские соки в том объеме, в котором они должны быть. Наши овощи, наши фрукты – в какой-то момент казалось, что их вообще нет, что в Беларуси ничего не растет. Вы заметили в это время увеличение потоков клиентов, может, рынок стал популярнее, чем обычная торговая есть?