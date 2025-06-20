Путин: мировая экономика переживает самую масштабную трансформацию в истории

В северной российской столице продолжается Петербургский международный экономический форум. Площадка для обмена опытом, идеями и контактами для представителей 140 стран мира. Среди участников и белорусская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Масловская, корреспондент:
В поиске новых экономических моделей и ответов на вызовы турбулентного мира. Немногим более часа назад закончилось пленарное заседание, где главным и самым ожидаемым спикером был Президент России Владимир Путин. Напомню, с 2006 года Петербургский экономический форум проходит под его патронатом и с обязательным участием.
В выступлении Владимир Путин отметил, сейчас мировая экономика переживает самую масштабную трансформацию в истории. Старые механизмы эпохи глобализации устарели, и общественности предстоит предложить новую модель, учитывающую интересы разных государств.
Владимир Путин, Президент России:
На саммите БРИКС осенью 2024 года в Казани 35 стран, представляющих почти две трети населения планеты и половину глобальной экономики, выразили общее понимание подходов, необходимых для будущего мира. Уже сегодня страны БРИКС задают планку в развитии так называемых человекоцентричных отраслей, запускают крупнейшие проекты по улучшению среды для жизни. Государства БРИКС реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и в сфере искусственного интеллекта. И, конечно, особое внимание уделяем укреплению связей внутри БРИКС. Взаимный товарооборот наших стран уже превысил $1 трлн и продолжает расти. Все это, по сути, элементы глобальной платформы роста.
Центральная встреча форума прошла с участием широкого представительства зарубежных политиков. В их числе президент Индонезии, представитель Короля Бахрейна по гуманитарным вопросам и делам молодежи, заместитель председатель Госсовета Китая Дин Сюэсян и другие.