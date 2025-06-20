Путин: мировая экономика переживает самую масштабную трансформацию в истории

В северной российской столице продолжается Петербургский международный экономический форум. Площадка для обмена опытом, идеями и контактами для представителей 140 стран мира. Среди участников и белорусская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Масловская, корреспондент:

В поиске новых экономических моделей и ответов на вызовы турбулентного мира. Немногим более часа назад закончилось пленарное заседание, где главным и самым ожидаемым спикером был Президент России Владимир Путин. Напомню, с 2006 года Петербургский экономический форум проходит под его патронатом и с обязательным участием.

В выступлении Владимир Путин отметил, сейчас мировая экономика переживает самую масштабную трансформацию в истории. Старые механизмы эпохи глобализации устарели, и общественности предстоит предложить новую модель, учитывающую интересы разных государств.