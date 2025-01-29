Очень востребована у читателей – какой получилась книга «Наш Президент» и как её можно купить

О том, как поднималось сельское хозяйство, расширялись возможности для молодежи и развивались главные сферы жизни страны за годы суверенной Беларуси. А главное – благодаря кому! В Овальном зале Дома правительства состоялась презентация книги «Наш Президент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свет издание вышло в канун выборов. А сейчас появилась возможность пообщаться с авторами издания и узнать историю создания большого коллективного труда. О жизненном очерке, который бьет рекорды, вызывает ажиотаж и уже назван бестселлером – репортаж Анастасии Ярощик-Корниенко.

Задолго до начала заседания депутаты уже в Овальном зале. Все внимание к изданию, которое уже стало настольной книгой для многих.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Довольно часто приходилось слышать от многих коллег и избирателей о востребованности такого рода издания. Жизненный путь нашего главы государства – пример для подражания и ориентир не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому я искренне благодарен сегодняшним гостям за то, что они пошли навстречу пожеланиям депутатов и согласились представить свой труд здесь, в Овальном зале Дома правительства.

Овальный зал Дома правительства – знаковое место для страны. Здесь начиналась депутатская деятельность Александра Григорьевича, здесь и проходили Послания белорусскому народу и парламенту, принимались важные решения для развития страны. Сегодня авторы издания рассказывают, как работали над книгой «Наш Президент». Это далеко не биография главы государства, а глубокое и многогранное исследование его жизненного пути, политической деятельности и влияния на судьбу страны.

Александр Радьков, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси:

Мы старались авторским коллективом передать философию становления личности. Это сложная задача – писать книгу о лидере нации, о его масштабе, о его интеллекте, о его мышлении. Коллектив – мы вчетвером, еще замглавы Администрации Владимир Перцов, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Одному такой проект не осилить. В построении материала нет привычной хронологии с детства до сегодняшнего дня. Каждый раздел показывает взаимосвязь прошлого и настоящего.

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси, руководитель УП «Издательство «Беларусь»:

А как же назвать жанр? Жанр повествования, где достаточно простой публицистический, без всяких художеств, текст и огромная визуализация, огромное количество снимков, документальных материалов. И пришли к такому определению: документальная биографическая книга.

В книге более 200 страниц, три больших раздела, 15 глав, множество фотографий. Издание дополняют копии уникальных личных документов главы государства: зачетка студента, похвальная грамота и даже личные материалы Президента, подготовленные к важным событиям. Бузин: книга содержит те моменты, которых мы с вами просто не знали о нашем Президенте.

Книга позволяет увидеть, каких трудов стоит построить страну, как во многом это зависит от личности. Как сложно устоять в мировой турбулентности, но, несмотря ни на что, сохранить курс развития государства ради его независимого будущего.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Мы видели, самое главное, отклик общества. Не успела пройти презентация, как тут же пошли заказы на книгу. Как люди захотели иметь ее у себя в библиотеке. Это очень важно. Когда книга становится на самом деле общественным явлением, когда выход книги в свет настолько совпадает с ожиданиями общества, это свидетельство того, что авторский коллектив сработал правильно.