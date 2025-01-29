Год благоустройства – в Минске продолжается строительство детского сада в Первомайском районе

В Год благоустройства – акцент на улучшение качества и комфорта. В Минске продолжается строительство детского сада в Первомайском районе на улице 50 лет Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Объект образования рассчитан на 190 мест. Для детей будут предусмотрены гимнастический, музыкальный, компьютерный и игровой залы. А также помещение для работы кружков. На территории появятся игровые беседки, площадка для занятий спортом и изучения правил дорожного движения. А еще места для парковки велосипедов.

Виктория Митрошкина, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Первомайского района Минска:

Кровельные работы завершены, ведутся внутренние работы, в части укладки плитки, молярные работы, работы по установке дверей. Ввод данного объекта позволит разгрузить имеющийся дефицит в местах дошкольного учреждения образования в данном районе. Так, на сегодняшний день в микрорайоне поселка Восточный у нас функционирует три дошкольных учреждения образования. Они укомплектованы порядка 146 %.

Детские сады с современной и инновационной инфраструктурой продолжают строить не только в Первомайском, но также и в Московском районе. Объекты образования вместимостью 230 мест. А в Заводском районе – с бассейном, ярким фасадом и игровым смарт-оборудованием.