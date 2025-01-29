Война глазами потомков – выставку «Знамя Победы» открыли в Минске
Война глазами потомков. Выставочный проект «Знамя Победы» открыли в Минске. В Национальном художественном музее представили более 40 картин современных российских художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы родились в послевоенный период и могли только слышать об ужасах Великой Отечественной. Но благодаря этой работе память о войне без искажений передается из поколения в поколение.
Это свидетельство того, что историческую правду не предадут, как бы события прошлых лет ни пытались перевирать на Западе. На выставке все то, о чем Беларусь не забудет никогда: портрет изможденного солдата, полуразрушенные города и даже иллюстрации к стихам о войне.
Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:
Вся главная галерея Национального художественного отдана под презентацию «Знамени Победы». Уровень композиций соответствующий. Очень известные современные художники Российской Федерации, имеющие высокие государственные награды, народные художники, заслуженные художники Российской Федерации.
Вячеслав Максименко, организатор выставки, заместитель председателя общественного объединения «Русское культурно-просветительское общество»:
Работы предоставлены Международной академией культуры и искусства Москвы и питерской академией. Это «Знамя Победы» мы уже показывали в других музеях, на других площадках. Это «Знамя Победы» дальше шествует.
В 2024 году передвижная выставка побывала в Могилеве и Бресте и стала подарком к 80-летию освобождения Беларуси. В 2025-м проект посвятили юбилею Победы.