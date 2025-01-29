Война глазами потомков – выставку «Знамя Победы» открыли в Минске

Война глазами потомков. Выставочный проект «Знамя Победы» открыли в Минске. В Национальном художественном музее представили более 40 картин современных российских художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы родились в послевоенный период и могли только слышать об ужасах Великой Отечественной. Но благодаря этой работе память о войне без искажений передается из поколения в поколение.

Это свидетельство того, что историческую правду не предадут, как бы события прошлых лет ни пытались перевирать на Западе. На выставке все то, о чем Беларусь не забудет никогда: портрет изможденного солдата, полуразрушенные города и даже иллюстрации к стихам о войне.