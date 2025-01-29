Столичные школьники посетили музей истории Минска в единый бесплатный день

Узнать больше об истории развития промышленности столицы и увидеть редкие экспонаты. В единый бесплатный день школьники посетили музей истории Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Они узнали, как в послевоенные годы началось восстановление разрушенной инфраструктуры, а трудовые коллективы объединились для возрождения города. Ребята также смогли увидеть экспонаты, иллюстрирующие этот важный этап в истории Минска: первые велосипеды, мотоциклы и радиоприемники, выпущенные в столице.

Владимир Брезицкий, учащийся средней школы № 187:

Интересно посмотреть на экспонаты, которые остались чуть ли не в единственном экземпляре, на экспонаты, которые являются частью того, что есть сегодня. Также было интересно узнать историю некоторых предприятий, которые я вижу почти каждый день.