Столичные школьники посетили музей истории Минска в единый бесплатный день
Узнать больше об истории развития промышленности столицы и увидеть редкие экспонаты. В единый бесплатный день школьники посетили музей истории Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Они узнали, как в послевоенные годы началось восстановление разрушенной инфраструктуры, а трудовые коллективы объединились для возрождения города. Ребята также смогли увидеть экспонаты, иллюстрирующие этот важный этап в истории Минска: первые велосипеды, мотоциклы и радиоприемники, выпущенные в столице.
Владимир Брезицкий, учащийся средней школы № 187:
Интересно посмотреть на экспонаты, которые остались чуть ли не в единственном экземпляре, на экспонаты, которые являются частью того, что есть сегодня. Также было интересно узнать историю некоторых предприятий, которые я вижу почти каждый день.
Оксана Жукова, заведующий отделом научно-просветительской работы ГУ «Музей истории Минска»:
Сегодня на выставке «Мое имя – Минск» мы знакомили ребят с темой из истории промышленного Минска. История сложная, интересная. И история, которая говорит о том, что это не только развитие техники, но это еще и жизнь людей.
Отметим, каждую последнюю среду месяца учащиеся могут бесплатно посещать музеи Беларуси. Такая инициатива не только открывает двери к новым знаниям, но и способствует формированию у молодежи интереса к истории и искусству. Ежегодно в единый бесплатный день более 400 тысяч учащихся посещают музеи страны.