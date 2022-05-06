«Очень трогательно, что эта награда нашла меня в дни нашей Великой Победы». В Беларуси вручили госнаграды

В общем успехе всей страны есть частичка труда каждого белоруса. А благодаря профессионалам с большой буквы и настоящим патриотам своей страны под силу задачи любой сложности. Орденом Почета, в частности, наградили заместителя председателя Могилевского облисполкома Валерия Малашко, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, зампреда Гомельского облисполкома Владимира Привалова и первого заместителя главы Администрации Президента Максима Рыженкова. А в числе удостоенных медали «За трудовые заслуги» председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Сивец. Этой же наградой отмечены работники госорганов, общественных организаций и СМИ.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Конечно, это и награда за мой личный труд, но мой личный труд – труд моих коллег, тех людей, которые живут на Могилевщине, которые творят ее настоящее и ее будущее. Очень важно, что мы это делаем в мирной стране. И очень трогательно, что эта награда нашла меня в дни нашей Великой Победы. И в этой части тоже есть определенный символизм и надежда на то, что мы все-таки из победителей: выйдем из любых невзгод и решим все проблемы.