Прямой эфир

«Очень трогательно, что эта награда нашла меня в дни нашей Великой Победы». В Беларуси вручили госнаграды

06 мая 2022 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Государству удалось разбудить конструктивную часть белорусского общества. Об этом заявил Игорь Сергеенко во время церемонии вручения госнаград представителям разных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергеенко: «Люди выполняли одну задачу во благо государства». Подробнее.

«Очень трогательно, что эта награда нашла меня в дни нашей Великой Победы». В Беларуси вручили госнаграды-1

В общем успехе всей страны есть частичка труда каждого белоруса. А благодаря профессионалам с большой буквы и настоящим патриотам своей страны под силу задачи любой сложности. Орденом Почета, в частности, наградили заместителя председателя Могилевского облисполкома Валерия Малашко, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, зампреда Гомельского облисполкома Владимира Привалова и первого заместителя главы Администрации Президента Максима Рыженкова. А в числе удостоенных медали «За трудовые заслуги» председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Сивец. Этой же наградой отмечены работники госорганов, общественных организаций и СМИ.

«Очень трогательно, что эта награда нашла меня в дни нашей Великой Победы». В Беларуси вручили госнаграды-4

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Конечно, это и награда за мой личный труд, но мой личный труд – труд моих коллег, тех людей, которые живут на Могилевщине, которые творят ее настоящее и ее будущее. Очень важно, что мы это делаем в мирной стране. И очень трогательно, что эта награда нашла меня в дни нашей Великой Победы. И в этой части тоже есть определенный символизм и надежда на то, что мы все-таки из победителей: выйдем из любых невзгод и решим все проблемы.

«Очень трогательно, что эта награда нашла меня в дни нашей Великой Победы». В Беларуси вручили госнаграды-7

В числе награжденных и директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов и заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич. Им присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Беларусь». Благодарностями отмечены несколько десятков белорусов.

# Госнаграды # общество # Валерий Малашко # Игорь Сергеенко # Владимир Привалов # Петр Миклашевич # Максим Рыженков # Михаил Орда # Сергей Сивец # Вадим Ипатов # Валерий Мицкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергеенко: «Люди выполняли одну задачу во благо государства»
06 мая 2022 16:37

Сергеенко: «Люди выполняли одну задачу во благо государства»

Дзермант: «У них мы можем увидеть и свастику в почёте, и явное желание расправиться именно с советскими символами»
06 мая 2022 16:33

Дзермант: «У них мы можем увидеть и свастику в почёте, и явное желание расправиться именно с советскими символами»

«Мы запустили новый проект». В Минской области готовятся отметить День работников радио, телевидения и связи
06 мая 2022 15:48

«Мы запустили новый проект». В Минской области готовятся отметить День работников радио, телевидения и связи