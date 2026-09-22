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Новости по тегу #Валерий Мицкевич

Турчин: третье заседание VII ВНС должно пройти на самом высоком организационном уровне
22 сентября 2026 16:57

Турчин: третье заседание VII ВНС должно пройти на самом высоком организационном уровне

Ставка на цифровизацию – в Гродно проходит XI международная научно-практическая конференция
22 мая 2026 08:35

Ставка на цифровизацию – в Гродно проходит XI международная научно-практическая конференция

Сивец: в Беларуси продолжает выстраиваться новая архитектура политического устройства
27 марта 2026 11:06

Сивец: в Беларуси продолжает выстраиваться новая архитектура политического устройства

Любецкая: программа соцэкономразвития – это ещё один механизм укрепления нашего государства
04 декабря 2025 17:26

Любецкая: программа соцэкономразвития – это ещё один механизм укрепления нашего государства

В правительстве прошло заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС 
21 октября 2025 16:48

В правительстве прошло заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС 

Концепцию Программы социально-экономического развития на пятилетку представили в Верховном Суде
30 мая 2025 13:57

Концепцию Программы социально-экономического развития на пятилетку представили в Верховном Суде

В преддверии Дня Конституции специалисты обсудили реализацию норм обновлённого закона
14 марта 2025 13:47

В преддверии Дня Конституции специалисты обсудили реализацию норм обновлённого закона

Лукашенко: ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета нашей Беларуси
11 февраля 2025 17:25

Лукашенко: ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета нашей Беларуси

Лукашенко заслушал доклад Косинца и Мицкевича, поставив задачи по выстраиванию работы ВНС
29 апреля 2024 16:31

Лукашенко заслушал доклад Косинца и Мицкевича, поставив задачи по выстраиванию работы ВНС

Лукашенко поручил выстроить работу ВНС
29 апреля 2024 13:52

Лукашенко поручил выстроить работу ВНС

Головченко: «Ключевая задача – на высочайшем уровне организовать первое заседание ВНС в новом статусе»
15 февраля 2024 18:18

Головченко: «Ключевая задача – на высочайшем уровне организовать первое заседание ВНС в новом статусе»

Валерий Мицкевич рассказал, что из себя будет представлять секретариат ВНС
02 февраля 2024 13:48

Валерий Мицкевич рассказал, что из себя будет представлять секретариат ВНС