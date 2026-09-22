Новости по тегу #Валерий Мицкевич

«Текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым – исполняется 30 лет с даты его первого заседания», – напомнил премьер-министр.
Как эффективно организовать работу с цифровой инфраструктурой, обсуждают в Гродно. Купаловский университет принимает XI международную научно-практическую конференцию. Она собрала более 230 участников из 16 стран, включая экспертов из Евросоюза.
Об этом заявил председатель Конституционного Суда Беларуси во время круглого стола, посвященного 30-летию Всебелорусского народного собрания.
В преддверии ВНС в Минске также откроется выставка достижений «Моя Беларусь».
Одним из основных вопросов Всебелорусского народного собрания станет обсуждение Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку.
Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков отметил, что ключевым направлением этого целеполагающего документа станет развитие человеческого потенциала.
На заседании также обсуждались перспективы внедрения положений Конституции в практическую жизнь. Эта работа будет продолжена.
Высший представительный орган народовластия соберется в апреле.
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