«Мы запустили новый проект». В Минской области готовятся отметить День работников радио, телевидения и связи

Новости Беларуси. День работников радио, телевидения и связи отметят в Минской области 7 мая. Информационную картину центрального региона ежедневно формируют выпуски новостей, спортивные и экономические обзоры. Программы собственного производства создают четыре студии в Борисове, Солигорске, Молодечно и Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По традиции день телевизионщиков начинается с летучки. На повестке дня в столице шахтеров новые информационные сюжеты и поиск интересных героев. За более чем 20 лет работы телеканал СТК реализовал множество уникальных проектов. Высокие результаты не остаются незамеченными. В копилке наград первые места на областных и национальных конкурсах среди региональных СМИ. Сейчас журналисты готовят материалы к 9 Мая. Уже запущены новые проекты.

Зоя Михновец, главный редактор Солигорского телевизионного канала:

В этом году мы запустили новый проект «Память сквозь года». Это воспоминания родственников участников Великой Отечественной войны о тех трагических событиях, которые были на территории Беларуси. Мы тесно сотрудничаем и с нашими музеями, которые расположены в черте нашего района. Также мы продолжаем реализовывать проект, который начали в прошлом году, – «Чтобы помнили».

Марина Никитенко, корреспондент Солигорского телевизионного канала:

Уже два года веду проект «Вяскоўцы». Он появился из другого проекта – «Спаленыя вескі Салігоршчыны». Проект завершился, и захотелось продолжить, что-то такое же о людях села, о тружениках. Тем более у нас в районе очень много таких людей, как оказалось.