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Дзермант: «У них мы можем увидеть и свастику в почёте, и явное желание расправиться именно с советскими символами»

06 мая 2022 16:33
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Новости Беларуси. Беларусь остается верной своей истории и принципам. Проявляется это в том числе и в отношении к символам, чего не скажешь о западных странах.

Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дзермант: «У них мы можем увидеть и свастику в почёте, и явное желание расправиться именно с советскими символами»-1

Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте! Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Дзермант: «У них мы можем увидеть и свастику в почёте, и явное желание расправиться именно с советскими символами»-4

Алексей Дзермант:
Зона противостояния за последнее время расширилась не только в информационном пространстве, но все больше захватывает и культурную сферу, а также пространство символического. Это и неудивительно, поскольку теперешний момент можно назвать противостоянием тотальным, когда столкнулись не просто разные государства, а, фактически, идеологии и картины мира.

Борьба красной звезды и черной свастики до сих пор продолжается (здесь подробности).  

Дзермант: «У них мы можем увидеть и свастику в почёте, и явное желание расправиться именно с советскими символами»-7

Алексей Дзермант:
Причем борьба с символами происходит не менее яростно и плотно, чем с воинскими подразделениями. Особенно это видно на примере того, как страны западного блока или те, кто туда стремятся, пытаются ограничить и запретить ту символику, которую они связывают со своими противниками.

Подробности в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Фотофакт

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