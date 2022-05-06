Дзермант: «У них мы можем увидеть и свастику в почёте, и явное желание расправиться именно с советскими символами»

Новости Беларуси. Беларусь остается верной своей истории и принципам. Проявляется это в том числе и в отношении к символам, чего не скажешь о западных странах. Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте! Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Алексей Дзермант:

Зона противостояния за последнее время расширилась не только в информационном пространстве, но все больше захватывает и культурную сферу, а также пространство символического. Это и неудивительно, поскольку теперешний момент можно назвать противостоянием тотальным, когда столкнулись не просто разные государства, а, фактически, идеологии и картины мира. Борьба красной звезды и черной свастики до сих пор продолжается (здесь подробности).